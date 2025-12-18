Netflix Nouvelle Vague

Estamos adentrando a penúltima volta de 2025, que ainda traz algumas novidades para o público brasileiro ir se despedindo deste ano e preparando-se para acolher um novo início.

Desta vez, são apenas quatro estreias chegando nas salas de cinema, entre obras de ficção e documentários, apontando que no meio desses quatro títulos, encontraremos não apenas aquele que é o destaque da semana, ou até mesmo do último mês do ano, mas um longa-metragem que promete ser um colossal arrasa-quarteirões para finalizar 2025, com chave de ouro.

Chega aos cinemas, nesta semana, o terceiro capítulo da franquia épica sci-fi de megassucesso no mundo todo, Avatar: Fogo e Cinzas (2025), dirigido pelo celebrado diretor de cinema James Cameron.

Esta é a sequência de Avatar: O Caminho da Água (2022), que Cameron, já havia declarado em meados de 2006 que gostaria de fazer sequências para Avatar (2009), caso o filme fosse bem-sucedido. A terceira parte da franquia, tinha uma previsão inicial de lançamento para dezembro de 2015. No entanto, a adição de mais duas sequências (cinco no total) e o desenvolvimento de novas tecnologias necessárias para filmar cenas de captura de movimento subaquáticas, um feito inédito, causaram atrasos significativos para permitir que a equipe tivesse mais tempo para trabalhar no roteiro, na pré-produção e, principalmente, nos efeitos visuais. Com um orçamento estimado em mais de $400 milhões de dólares, Avatar: Fogo e Cinzas é um dos filmes mais caros já feitos, em toda a história.

Também temos um título brasileiro chegando para o público, no caso, estamos falando de Asa Branca – A Voz da Arena (2018), de Guga Sander, estrelando Felipe Simas, sobre uma das figuras mais emblemáticas de nossa história recente.

Agora, para aqueles que preferem uma ficção do tipo alternativa, temos a dramédia Nouvelle Vague (2025), que leva o nome da nova onda do cinema francês, que surgiu no final da década de 1950.

No quesito documentário, temos Lumière - A Aventura Continua! (2025), sobre as contribuições pioneiras dos irmãos Lumière, os inventores por trás da sétima arte.

Avatar: Fogo e Cinzas (2025)

O terceiro filme da saga, mostra Jake Sully, Neytiri e sua família lidando com o luto pela perda do filho mais velho e enfrentando uma nova e perigosa tribo Na'vi, o "Povo das Cinzas", que controla o fogo e busca poder, forçando os Sully a lutar por seu lar e futuro, em Pandora.

Asa Branca – A Voz da Arena (2018)

É a cinebiografia de Waldemar Ruy dos Santos, o lendário locutor de rodeios conhecido como Asa Branca, mostrando sua jornada de um menino humilde, de Turiúba, à revolução do espetáculo de rodeio no Brasil e sua ascensão meteórica com festas e excessos, inclusive, sua queda devido a drogas e álcool, além de sua busca por redenção ao reencontrar o amor de infância.

Nouvelle Vague (2025)

A história se passa durante as filmagens de, Acossado (1960), um clássico do cinema e um dos primeiros longas-metragens da Nouvelle Vague francesa.