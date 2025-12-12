Studio Ghibli A Viagem de Chihiro





Os amantes do Studio Ghibli, e consequentemente, do lendário artista japonês Hayao Miyazaki receberam o melhor presente possível do Papai Noel, neste final de ano.

A partir de 11 de dezembro (quinta-feira), teremos a oportunidade de acompanhar sete amados longas-metragens do Studio Ghibli, retornando às salas de cinema, no Festival Cinemark Replay. Cada dia dessa semana trará um filme diferente para as grandes telas, em uma parceria entre a Sato Company e a rede de cinemas Cinemark.

Studio Ghibli Meu Amigo Totoro





A celebração se inicia com Meu Amigo Totoro (1988), onde duas irmãs fazem amizade com uma estranha criatura e começam a viver altas aventuras. No segundo dia de evento (12/12), uma jovem bruxinha luta por sua independência em O Serviço de Entregas da Kiki (1989).

O terceiro dia exibe A Viagem de Chihiro (2001), o filme que levou um Oscar de Melhor Animação de volta para a casa, sobre a jovem Chihiro que entra no mundo dos espíritos para salvar os seus pais. Já O Castelo Animado (2004) ocupará as salas de cinema, no quarto dia da Mostra Ghibli Fest, para apresentar a odisseia de Sophia, que busca uma cura para a sua maldição.

No dia 15 de dezembro (segunda-feira), Nausicaä do Vale do Vento (1984), que na verdade é uma obra de Hayao Miyazaki, nos tempos que trabalhava na Topcraft, mostrará a princesa Nausicaä lutando pelo fim de uma guerra entre dois reinos.

No penúltimo dia da Mostra, Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008), sobre as aventuras da jovem princesa-peixinho Ponyo e seu amigo Sasuke.

E, encerrando esta cultural iniciativa feita pela Cinemark Replay, na próxima quarta-feira (17/12), Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992), que traz ao público às desventuras do piloto e caça piratas mais conhecido de todo o Mar Adriático.

Studio Ghibli Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar





Eis aqui as cidades onde os filmes de animação Ghibli, serão exibidos: Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Recife (PE), Niterói e Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Aracaju (SE).

No estado de São Paulo, teremos a Mostra Ghibli Fest, nas seguintes cidades: Campinas, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos e na capital São Paulo.