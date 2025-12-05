Reprodução/X Artistas sobem ao palco neste fim de semana

O primeiro fim de semana de dezembro de 2025 promete aquecer o cenário musical carioca , injetando uma boa dose de samba e pagode na cidade. A capital fluminense se transforma em palco para grandes nomes do gênero, com destaque para a voz marcante de Péricles e o talento de Tiee, que comandam a festa em diferentes pontos do Rio.

Péricles retorna para um evento de peso na Quadra da Mangueira neste sábado (6), enquanto Tiee apresenta seu show "Subúrbio" em um evento especial no sábado (6), na Ilha Itanhangá. Confira a programação na Cidade Maravilhosa!

Equale - 'Salve, Aldir!'

O grupo vocal Equale encerra a série "Equale Convida" com o espetáculo “Salve, Aldir!”, dedicado à obra de Aldir Blanc. O repertório reúne 16 dezesseis canções com arranjos vocais inéditos, destacando diferentes fases e parcerias do compositor, como João Bosco, Guinga, Djavan, Suely Costa, Cristóvão Bastos, entre outros.

Quando? Sábado (6), às 15h30 Onde? Centro Cultural Justiça Federal – Avenida Rio Branco, 241, Teatro, Centro Quanto? A partir de R$ 25

Flávio Venturinni

Flávio Venturini retorna ao Rio para apresentar “Minha História”, show que celebra seus 50 anos de carreira e marca o lançamento do novo álbum homônimo, com participações de grandes nomes como Djavan, Ivete Sangalo, Guilherme Arantes e Ney Matogrosso; a apresentação traz novos arranjos, banda estrelada e direção de Jorge Espírito Santo, revisitando sucessos como Todo Azul do Mar, Nascente, Espanhola e Linda Juventude.

Quando? sexta (5), às 21h30 — abertura dos portões às 19h30 Onde? Qualistage — Av. Ayrton Senna 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro Quanto? Ingressos a partir de R$ 80 Classificação: 18 anos (menores apenas acompanhados de responsáveis legais)

Fernanda Abreu

Como parte das celebrações pelos 75 anos da Uerj, a universidade promove um show gratuito de Fernanda Abreu na Concha Acústica Marielle Franco. A programação também inclui apresentações culturais, exposições e homenagens em comemoração à trajetória da instituição desde 1950.

Quando? sexta (5) — às 20h Onde? Concha Acústica Marielle Franco — Maracanã, Rio de Janeiro Quanto? Entrada gratuita Classificação: Livre

Rock 80 Festival e Festival Cerveja Rio

O Shopping Nova América recebe o Rock 80 Festival, que encerra 2025 com shows de rock nacional e internacional e um festival com mais de 120 rótulos de cervejas artesanais e concurso cultural para eleger as melhores cervejas do estado.

A sexta-feira (5), conta com apresentações de Helena de Troia Rock, Capitão Sibéria (tributo Engenheiros do Hawaii) e The Red Pilot, além de expositores de moda, artesanato e gastronomia. No sábado(6), o festival segue com programação musical intensa, incluindo Brigitte Merlot Music, Cognição Banda de Rock, Tributo 85 e Metal Priest, além de DJs e banda surpresa.

O domingo(7) encerra o festival com shows das bandas Crows, Blue Marinho, Dante Rock, DRF e Conexão 80, além de DJs.

Quando? sexta, sábado e domingo (5, 6 e 7), sábado e domingo 12h às 23h, sexta 17h as 21h Onde? Shopping Nova América – Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Del Castilho Quanto? Entrada solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis.

Tiee - Subúrbio

O cantor e compositor Tiee realiza a última edição do ano do projeto Subúrbio, evento dedicado à cultura e à musicalidade do subúrbio carioca. A 14ª edição conta com três horas de samba, sucessos do artista, participações especiais e a presença de Leci Brandão como convidada. O evento também promove arrecadação de alimentos e oferece serviços gratuitos ao público, como massagem, barbeiro, maquiagem e trancista.

Quando? Sábado (6), a partir das 14h Onde? Ilha Itanhangá - Estrada da Barra da Tijuca, 793 Quanto? Ingressos a partir de R$ 50, com meia-entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível Classificação: 18 anos.

Péricles na Mangueira

O cantor Péricles se apresenta na última feijoada do ano na Estação Primeira de Mangueira. O evento reúne ainda o grupo Samba Bom, com repertório de pagode e samba, e Vitor Art, diretor musical da escola, que interpreta clássicos do gênero. A programação inclui também apresentação da Bateria Tem que Respeitar Meu Tamborim.

Quando? 6 de dezembro de 2025, a partir das 13h Onde? Quadra da Estação Primeira de Mangueira (Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira) Quanto? Ingressos a partir de R$ 40 (entrada), R$ 70 (entrada + feijoada), com valores variando por lote; Mesa VIP R$ 500 (4 pessoas), VIP com feijoada R$ 300, Camarote com feijoada (10 pessoas) R$ 2.500.







