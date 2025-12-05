HBO Matt Smith em A Casa do Dragão

Embora o mandachuva da DC Studios e diretor James Gunn, ainda não tenha confirmado oficialmente, o portal The Wrap confirmou, no mês passado, que o vilão Brainiac fará a sua estreia nos cinemas, no próximo longa do Superman, que tem o título, Man of Tomorrow – no traduzido, Homem do Amanhã; e, agora, podemos saber quais são os atores que estão nos planos da DC Studios para interpretar o poderoso e superinteligente ciborgue.

Segundo o Nexus Point News, os atores Claes Bang, Matt Smith e Sam Rockwell estão entre os finalistas para interpretar Brainiac na sequência do filme do Superman (2025), dirigido por Gunn.

O site se tornou uma fonte muito confiável de notícias sobre filmes e séries de quadrinhos, mas esclarece que, até onde sabem, nenhuma proposta foi feita, observando também que "restrições orçamentárias na DC Studios podem impedir a escalação de certos nomes desejáveis".

Claes Bang ( Drácula, O Homem do Norte) já havia sido cogitado anteriormente, enquanto Matt Smith ( Morbius, A Casa do Dragão) é uma escolha popular entre os fãs para interpretar Brainiac, há anos. Já Sam Rockwell ( Homem de Ferro 2, The White Lotus) seria, definitivamente, uma escolha inusitada para o personagem, mas muitos fãs parecem ter reagido bem à ideia nas redes sociais.

Muitos fãs já presumiam que Brainiac seria o grande vilão do filme, visto que James Gunn pareceu insinuar a existência do personagem ao compartilhar uma imagem de uma radiografia médica com um cérebro exposto na primeira página do roteiro. O Nexus Point News também divulgou os seguintes detalhes sobre a escalação do elenco: "Maquiagem e próteses serão usadas para o antagonista do filme. Além disso, atores com porte físico robusto estão sendo considerados para o papel."

"Olha, é claro que eu sabia que, ao publicar a capa do roteiro, haveria discussões sobre esse assunto. Mas acho que vamos aguardar para saber exatamente o que está acontecendo", disse Gunn quando questionado sobre a página, durante uma entrevista recente.

O novo filme do Superman chegará aos cinemas, em 9 de julho de 2027. A produção tem previsão de início das filmagens para a metade de 2026.