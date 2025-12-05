Divulgação Dupla gravou novo DVD ao lado dos fãs

A dupla feminina número um do sertanejo, subiu no palco para realizar a gravação do novo DVD. Muito empenho na escolha do repertório, levou Maiara & Maraisa a entregarem um projeto cheio de sentimentos , verdades e reflexões com histórias reais. “Melhor Que Imaginei” reflete toda a trajetória de muita dedicação da dupla para conquistar o patamar atingido atualmente. A gravação foi como um presente aos fãs, pensada na aproximação e conexão da dupla com eles.

Em um momento mais do que especial do projeto, Maiara & Maraísa gravaram “Reza de Mãe”, ao lado de dona Almira. Emocionadas, as cantoras afirmaram através da canção que “nunca foi sorte, sempre foi a reza e proteção da mãe”. E não foi somente a voz que chamou a atenção do público presente no evento. Vestidas com um look glamuroso da Balmain, marca de alta-costura fundada pelo designer Pierre Balmain, as irmãs ditaram moda e beleza durante a apresentação.

Com um coro formado por aproximadamente 3 mil pessoas, as canções trouxeram momentos de diversão e pura emoção, tendo no palco, a presença de Eduardo Pepato, produtor musical que assina o projeto. “Foi uma noite para a gente guardar com muito carinho no coração, é a realização máxima de tantos anos de trabalho que realizamos ao lado de nossos fãs”, afirmou a dupla.

Ao todo, “Mais Que Imaginei” apresenta 17 músicas inéditas no repertório. As irmãs gêmeas também inovaram ao gravar uma 18° canção, escolhida na hora pelo público e com melodia criada no violão por Maraisa ao vivo, sem ensaio.







