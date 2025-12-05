Divulgação Show especial promete emocionar

Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago fazem, no dia 6 de dezembro, o primeiro show juntos em São Paulo , dentro da programação de 2 anos do Matiz. O trio sobe ao palco montado no Arco do Viaduto do Chá, no centro da cidade, com um espetáculo inédito que antecipa faixas do álbum que será lançado no início de 2026.

A parceria entre o rapper brasileiro, o pianista pernambucano e o cantor luso-cabo-verdiano estreou em “Esperança”, lançada há pouco mais de um ano e indicada ao Latin Grammy. O encontro em estúdio se desdobrou em um álbum inédito, que agora ganha sua primeira apresentação ao vivo em São Paulo neste show especial do MATIZ 2 ANOS.

É com esse pano de fundo que o Matiz, listening bar premiado localizado no coração do centro de São Paulo, comemora dois anos de existência e sucesso. Mais do que uma festa, o MATIZ 2 ANOS é um gesto de ocupação simbólica da cidade com arte, música e comunidade. Realizar a celebração no Arco do Viaduto do Chá, um dos espaços mais emblemáticos do centro, é uma forma de homenagear o território que acolhe o bar e de reafirmar a potência cultural do centro de São Paulo como palco vivo de encontros, escuta e criação.

No line-up, a saxofonista britânica Nubya Garcia, referência do jazz contemporâneo afro-diaspórico; a lendária banda brasileira Azymuth, ícone do samba-jazz e da fusion eletrônica; e o trio formado por Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago, em apresentação inédita que cruza rap, piano e canto espiritual em um gesto sonoro multiatlântico. Completam a programação os residentes da casa, DJ Nyack, Lys Ventura b2b Janaina Nas e o duo LOVESONGS (DJs Eunaotodoido e Kevin David), fortalecendo a identidade afetiva e sonora do Matiz.

SOBRE

MATIZ 2 ANOS: Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago + Nubya Garcia + Azymuth

06 de dezembro, das 16h às 02h

Local: Viaduto do Chá (Arco do Viaduto do Chá), Centro – São Paulo

Ingressos:

Plataforma Ingresse: https://www.ingresse.com/matiz-2-anos/

Ponto físico de vendas, com desconto:

Matiz, Rua Martins Fontes, 91, República, 11º andar

Proibida a entrada de menores de idade



