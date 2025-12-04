UNIVERSAL PICTURES personagens do filme

Los Angeles- Five Nights at Freddy’s 2 é aterrorizante, alerta a atriz McKenna Grace. Nova integrante do elenco, ela conversou com jornalistas na estreia do filme em Los Angeles. “ É mais assustador que o primeiro”, emenda o ator Josh Hutcherson. Ele interpretou o segurança Mike no primeiro filme e está de volta no elenco.A produção chega hoje aos cinemas.

Qual a trama do filme?

Um ano se passou desde o pesadelo sobrenatural na Pizza do Freddy Fazbear. O ex-segurança Mike escondeu a verdade da sua irmã de 11 anos, Abby, sobre o destino de seus amigos animatrônicos.

Quando Abby sai escondida para se reconectar com Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, ela desencadeia uma série aterrorizante de eventos que revelam segredos sombrios sobre a verdadeira origem do Freddy.

Assista à entrevista com a atriz McKenna Grace









Quem está no elenco?

Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio e Matthew Lillard estão todos retornando aos seus papéis em Five Nights at Freddy's 2. Outros membros do elenco original que também estão voltando incluem Theodus Crane, que interpretou Jeremiah, e Bailey Winston, que interpretou Kim.

Os novos membros do elenco em Five Nights at Freddy's 2 incluem Skeet Ulrich (Pânico), Mckenna Graced (Se Não Fosse Você), Wayne Knight (Seinfeld) e Megan Fox (Transformers) (como a voz de Toy Chica). Outros novos membros do elenco são Matthew Patrick (Canal Youtube The Game Theorists) (voz de Toy Bonnie), Kellen Goff (dubladora do jogo Five Nights at Freddy’s) (voz de Toy Freddy) e Freddy Carter (seriado Penny and Bone).

Assista à entrevista com o ator Josh Hutcherson

















Assista à entrevista com a atriz Piper Rubio. Ela interpreta a menininha que desencadeia, sem querer, uma série de acontecimentos assustadores





A cineasta Emma Tammi volta para dirigir o segundo filme.

A atriz McKenna Grace lembra que, quando criança, ela e uma amiga era obcecadas pelo jogo de vídeo Five Nights at Freddy’s.

McKenna Grace: É muito surreal. Eu trouxe minha, tipo, melhor amiga de infância, que já vai fazer 15 anos, e, uh, você sabe, minha amiga que nos fez ser banidas de jogar os jogos quando éramos crianças porque estávamos muito obcecadas por isso. Então, nós passávamos a noite toda em casa de pijama, tipo, debaixo das cobertas, jogando os jogos e nos escondendo. É, tipo, muito surreal estar aqui e estar encarando esses animatrônicos de frente e também fazer parte deste filme que eu, tipo, assisti na estreia no cinema com todas as mercadorias. Então, é, uh, é muito estranho.

É aterrorizante!

McKenna Grace: Ele está bem atrás de mim, não está? É meio insano. Hum, e também o elenco que temos dublando-os. O fato de termos Matt Phat dublando Toy Bonnie, para mim, é muito... Sim, isso aquece meu coração. Hum, é, é muito louco poder ter isso. Eu sinto que geralmente em um set como este, você está trabalhando com, tipo, bolas de tênis ou algo assim ou algo que está inacabado onde você meio que tem que usar sua própria imaginação. Hum, mas isso? Isso é tão legal, ter, tipo, os animatrônicos reais e pessoas dentro manipulando-os todos os dias e podendo olhar isso de frente. É aterrorizante.

McKenna Grace diretora?

McKenna Grace: Cada diretor com quem tive a oportunidade de trabalhar foi fantástico e maravilhoso à sua maneira, mas não consegui trabalhar com muitas diretoras mulheres. E sendo uma garota, é realmente incrível ver alguém assim liderando um set, especialmente um filme de terror e uma franquia como esta. É, hum, muito especial para mim poder ver isso como uma jovem atriz que aspira ser diretora um dia, mas também, hum, a Emma é simplesmente maravilhosa e realmente sabe do que está falando e se importa com a franquia e com os fãs e com o terror de tudo isso. Hum, e é muito bonito poder trabalhar com ela.

O ator Josh Hutcherson conta que a nova produção explora mais a fundo diferentes temas do universo do filme.

Josh Hutcherson: Nós temos tudo. É emocionante. Quero dizer, é... Fazer uma sequência é sempre assim, você pode simplesmente fazer algo rápido e colocar um dois, ou pode fazer tudo novo.

E nós optamos pela versão mais difícil e totalmente nova. Então, estar aqui, tipo, no Teatro Chinês, o lugar clássico, um grande filme, é simplesmente, é muito emocionante. Há tantos spoilers que não posso dizer, mas é muito, muito mais assustador do que o primeiro. Tem muitos mais animatrônicos, e tudo isso é, tipo, elevado a um milhão de níveis, e a estória é realmente interessante, entrando em algumas coisas de mundo dos sonhos. É, é bom.

Assista ao trailer legendado







