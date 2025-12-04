A24 Eternidade

O ano está acabando, mas ainda temos boas novidades, nos cinemas.

Alguns títulos grandes e muito esperados pelo público geral, vindo com tudo. Nesta semana, chegaram oito novas estreias, sendo todas estas obras ficcionais que vão do terror ao romance, da aventura ao drama.

Universal Five Nights at Freddy’s 2

E, de todas as estreias da semana, o grande destaque fica, definitivamente, com a continuação do longa de terror lançado, em 2023, Five Nights at Freddy’s.

Agora, no segundo capítulo Five Nights at Freddy’s 2 (2025), baseado na série de videogames, criada por Scott Cawthon, acompanharemos a sequência dessa história que foi um grande sucesso de bilheteria.

A24 Eternidade

Agora, para quem busca algo mais leve, temos a estreia de Eternidade (2025), uma comédia romântica com um triângulo amoroso, composto por Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner. Três grandes nomes juntos e prontos para acalentar nossos corações.

Paris Filmes D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion

E, para a criançada, temos o quarto filme da já bem-sucedida franquia de cinema, D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion (2025).

Os Detetives do Prédio Azul estão de volta em mais uma aventura cheia de mistérios e enigmas a serem solucionados, nas salas de cinema, junto da família toda.

Memento Distribution Foi Apenas um Acidente

Também temos a estreia de um provável competidor da próxima temporada de premiações que começa, em breve. O longa iraniano Foi Apenas um Acidente (2025), do renomado cineasta Jafar Panahi é mais uma prova da resistência de um artista tentando levar o seu trabalho para que o mundo possa vê-lo.

Panahi, crítico do governo iraniano e já preso diversas vezes, fez o filme sem a autorização oficial das autoridades iranianas.

Amazon MGM Studios Soldado de Chumbo

Enquanto aqueles que necessitam de (um pouco mais) ação, podem se esbaldar no eletrizante Soldado de Chumbo (2025), estrelando um trio de ferro difícil de ser parado, no caso, Scott Eastwood, Jamie Foxx e Robert De Niro.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Five Nights at Freddy’s 2 (2025)

Ambientado um ano após o primeiro filme, a história acompanha Abby Schmidt enquanto ela se reconecta com seus amigos animatrônicos, o que leva a eventos que revelam as origens da Freddy Fazbear's Pizza.

Eternidade (2025)

Esta é uma comédia romântica sobre uma mulher que precisa escolher entre dois homens com quem passará a eternidade, na vida após a morte.

D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion (2025)

Dois dos Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, vão em busca de seu amigo Max, em um mundo mágico e colorido que se encontra em grandes apuros.

]

Foi Apenas um Acidente (2025)

O filme acompanha um grupo de ex-prisioneiros políticos iranianos que se deparam com a questão de se vingarem de um homem que acreditam ter sido seu algoz.

Soldado de Chumbo (2025)

A fita de ação, conta a história de Nash Cavanaugh, um ex-operador das forças especiais recrutado pelo governo para se infiltrar em um culto. Ele precisa confrontar seu passado, derrotar o carismático líder do culto, Bokushi, e buscar vingança por tudo que perdeu, incluindo o amor de sua vida.