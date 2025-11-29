Warner Bros. Fogo Contra Fogo





O portal Deadline apurou que Christian Bale, astro de Inimigos Públicos(2009), de Michael Mann, está cotado para um papel importante, ao lado de Leonardo DiCaprio, na continuação Fogo Contra Fogo 2.

A Amazon, a MGM Studios e a United Artists iniciarão a produção da segunda parte do clássico de assalto, de Michael Mann, lançado em 1995. O renomado cineasta escreveu o roteiro, baseado no best-seller do New York Times, junto com Meg Gardiner.

Universal Pictures Christian Bale em Inimigos Públicos





O longa-metragem está sendo produzido por Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber, Nick Nesbitt e os produtores executivos Shane Salerno e Eric Roth.

Não ficou imediatamente claro qual é o papel que Christian Bale interpretará, mas o roteiro de Fogo Contra Fogo 2 despertou grande interesse de grandes talentos de Hollywood. Bale e DiCaprio já foram vencedores do Oscar, dando a Mann a chance de igualar o alto padrão que estabeleceu com o original, que tinha Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer, como protagonistas.

O original Fogo Contra Fogo (1995) estrelava Pacino como o detetive Vincent Hanna, De Niro como Neil McCauley e Kilmer como Chris Shiherlis, em uma Los Angeles, onde um detetive ilustre e um ladrão sofisticado se enfrentavam e compreendiam que precisam um do outro, pois a linha que separa criminosos e policiais nem sempre é bem definida.

Embora tenha sido um sucesso de bilheteria, tornou-se um clássico do gênero policial com fãs no mundo todo.

Warner Bros. Fogo Contra Fogo





O romance Fogo Contra Fogo 2 foi escrito por Michael Mann e Meg Gardiner, mas não é uma adaptação do filme; em vez disso, conta a história de tudo o que acontece com os personagens principais, antes e depois, dos eventos do filme original.

O livro, publicado em 2022, alterna entre dois períodos. No primeiro acompanha Shiherlis enquanto ele tenta escapar da polícia de Los Angeles e de Hanna, após o assalto a banco que deu errado, e que avança para novos territórios, na zona da tríplice fronteira e no Sudeste Asiático. Já a segunda linha narrativa leva os leitores de volta a Chicago, em 1988, quando McCauley, Shiherlis e sua gangue de assaltantes estão realizando grandes golpes na Costa Oeste, na fronteira entre os EUA e o México, além da própria Cidade dos Ventos. Ao mesmo tempo, Hanna está se destacando como um talento em ascensão no Departamento de Polícia de Chicago, perseguindo uma gangue extremamente violenta de invasores de residências.

Não há previsão de quando o filme chegará aos cinemas.