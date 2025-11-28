Walt Disney Studios Motion Pictures Simu Liu em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Geralmente, quando um ator ou atriz, integra um elenco de um projeto que vira um grande sucesso de bilheteria, naturalmente algumas portas que antes encontravam-se fechadas, começam a se abrir, porém, aparentemente, tal procedimento só realmente ocorre de verdade, quando o ator ou atriz, em questão, é um profissional de pele branca.

Warner Bros. Pictures Simu Liu em Barbie





Nessas horas, torna-se necessário um super-herói de verdade para manifestar sobre tudo aquilo que é injusto.

No último domingo, o ator Simu Liu usou o Threads para publicar uma mensagem contundente sobre o "retrocesso" da representatividade asiática, em Hollywood. Na publicação, ele incluiu relatos das redes sociais sobre atores asiáticos que têm dificuldades em encontrar papéis que os satisfaçam.

"Coloquem alguns atores asiáticos em qualquer coisa, agora", escreveu ele. "O retrocesso da nossa representatividade nas telas é assustador. Os estúdios acham que somos um risco."

Walt Disney Studios Motion Pictures Simu Liu em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Apesar desse risco perceptível, Liu listou vários filmes estrelados por atores asiáticos que foram sucessos de crítica, incluindo Minari: Em Busca da Felicidade (2020), A Despedida (2019), Vidas Passadas (2023), Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022), Podres de Ricos (2018) e seu grande lançamento da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021).

Warner Bros. Pictures Simu Liu em Barbie





Ele acrescentou: “Cada um destes filmes é um sucesso financeiro. Nenhum ator asiático jamais fez um estúdio perder, algo próximo aos 100 milhões de dólares, mas um ator branco pode perder 200 milhões DUAS VEZES e já embarcar direto para o próximo projeto cinematográfico. Estamos lutando contra um sistema profundamente preconceituoso. E, na maioria dos dias, é uma PORCARIA.”

Simu Liu tem um histórico de ser bastante ativo nas redes sociais, especialmente quando se trata de se manifestar contra a política da extrema direita, nos Estados Unidos. Ele disse à Variety, em uma entrevista recente, que “provavelmente deveria ter mais medo” de represálias, mas sua vontade de expressar a sua opinião e defender aquilo que acredita, muitas vezes, supera seus medos.

“Eu simplesmente sinto que há algo na internet que deixa as pessoas malucas”, disse Simu Liu. “Há algo sobre a exposição pública dela e como as pessoas adoram ser aquela figura que critica os outros [ou] que critica um grupo inteiro de pessoas. Eu não concordo com essa energia.”