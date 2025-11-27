Sony Pictures Releasing Quentin Tarantino em set de gravação de Era Uma Vez em... Hollywood





Quentin Tarantino é o convidado mais recente do The Bret Easton Ellis Podcast, onde começou a revelar sua lista dos 20 melhores filmes do século XXI, até o momento.

O vencedor do Oscar revelou suas escolhas de número 20 a 11: Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg (20º lugar); Cabana do Inferno, de Eli Roth (19º lugar); O Homem que Mudou o Jogo, de Bennett Miller (18º lugar); Chocolate, de Prachya Pinkaew (17º lugar); Rejeitados pelo Diabo, de Rob Zombie (16º lugar); A Paixão de Cristo, de Mel Gibson (15º lugar); Escola de Rock, de Richard Linklater (14º lugar); Jackass: O Filme, de Jeff Tremaine (13º lugar); Os Lobos Maus, de Aharon Keshales e Navot Papushado (12º lugar); e Battle Royale, de Kinji Fukasaku (11º lugar).

Lionsgate Jogos Vorazes





A última escolha não deve surpreender os fãs de Tarantino, já que o diretor inclui regularmente o filme de ação distópico de Fukasaku, de 2000, em suas listas de filmes favoritos, ao longo dos anos. O filme, baseado no romance homônimo de Koushun Takami, centra-se em um grupo de estudantes do ensino fundamental que são forçados a lutar até a morte pelo governo totalitário do Japão.

O renomado cineasta observou as semelhanças entre Battle Royale e a franquia Jogos Vorazes, criado pela autora Suzanne Collins. Os filmes compartilham, em grande parte, a mesma estrutura narrativa, e é por isso que Tarantino não consegue acreditar que a equipe de Battle Royale não tenha processado Collins.

The Weinstein Company Quentin Tarantino no set de Os Oito Odiados





“Não entendo como o escritor japonês não processou Suzanne Collins por tudo o que ela possui”, disse Quentin Tarantino. “Eles simplesmente plagiaram o livro! Os críticos literários idiotas não vão assistir a um filme japonês chamado ‘Battle Royale’, então eles nunca a criticaram por isso. Eles diziam que era a coisa mais original que já tinham lido. Assim que os críticos de cinema viram o filme, disseram: ‘Que porra é essa! Isso é só ‘Battle Royale’, só que para menores de 13 anos!’”

Ele revelou que foi uma das primeiras pessoas a assistir a Battle Royale, pois era amigo do diretor Kinji Fukasaku. Tarantino estava no Japão fazendo uma pesquisa preliminar de locações para Kill Bill, quando Fukasaku o convidou para uma exibição privada do filme em que estava trabalhando.

O diretor revelará sua lista oficial dos 10 melhores filmes do século XXI, no próximo episódio do podcast.