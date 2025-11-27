Focus Features Bugonia

Já estamos na última volta de novembro, que vai terminar com uma fórmula de sucesso garantida, além de dois filmes que, possivelmente, estarão figurando na próxima temporada de premiações que está prestes a iniciar, ainda no final desse ano.

Ao todo, serão nove novas estreias pelas salas de cinema do país, entre obras de ficção, documentários e animações.

A grande estreia da semana vai para Zootopia 2 (2025), seguindo o grande sucesso de bilheteria do filme original, lançado quase dez anos atrás, em 2016.

O primeiro longa-metragem recebeu críticas amplamente positivas, com elogios ao roteiro, à animação e ao tema abordado. O filme estreou com bilheterias recordes em diversos países, arrecadando mais de $ 1 bilhão de dólares, tornando-se o quarto filme de maior bilheteria, de 2016. Entre outros prêmios, o filme foi eleito um dos dez melhores filmes de 2016, pelo American Film Institute e também ganhou o Oscar de Melhor Animação, na 89ª edição dos prêmios da Academia.

Agora, para aqueles que já criaram um tipo de fã clube para o cineasta Yorgos Lanthimos: é hora de abrir o sorriso que o dia dos apaixonados pelo diretor grego, finalmente chegou.

O décimo trabalho de Lanthimos, a comédia de humor sombrio Bugonia (2025), estrelando (mais uma vez) Emma Stone, certamente trará todos aqueles elementos que exploram o absurdo e o estranho, como todo bom fã do cineasta, já espera e adora.

Também temos uma opção do tipo ficcional, (um pouco) mais pesada, no caso, o drama psicológico Morra, Amor (2025), que traz a estrela de cinema Jennifer Lawrence, em uma performance que está dando o que falar, inclusive, com altas possibilidades na próxima temporada de premiações que está prestes a iniciar, em Hollywood.

Na categoria documentário, temos uma única estreia. Guarde o Coração na Palma da Mão e Caminhe (2025), que narra as trocas por chamada de vídeo, entre a cineasta Sepideh Farsi e a fotojornalista palestina Fatem Hassona. Fatem se torna os olhos e ouvidos do conflito para Farsi, que reúne neste documentário todas as conversas digitais que trocou com a jovem, até a sua trágica morte num ataque israelense.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Zootopia 2 (2025)

A trama acompanha Judy Hopps e Nick Wilde, os protagonistas do filme anterior, que se infiltram para investigar Gary De'Snake, o novo e misterioso réptil que habita Zootopia.

Bugonia (2025)

Bugonia acompanha dois jovens que sequestram uma poderosa CEO, suspeitando que ela seja secretamente uma alienígena que deseja destruir a Terra.

Morra, Amor (2025)

O filme acompanha Grace, uma jovem mãe na zona rural de Montana, que luta contra uma grave depressão pós-parto e psicose, o que está destruindo seu casamento com seu marido Jackson e sua conexão com a realidade.

Quase Deserto (2025)

Em um cenário preocupante no pós-pandemia e uma turbulenta época de eleição, entre Trump e Biden, dois cidadãos latinos acabam se envolvendo em um assassinato. No impulso, eles decidem acolher a única testemunha desse crime.