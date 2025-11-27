New Line Cinema A Hora do Rush





A Hora do Rush 4, finalmente, está em produção, com a Paramount a bordo para distribuir o novo filme da franquia de ação policial. A sequência, que estava em desenvolvimento há anos, teria se beneficiado de uma intervenção do Salão Oval: o presidente americano Donald Trump teria solicitado pessoalmente que o estúdio revivesse a franquia, conforme noticiado inicialmente por Semafor.

Brett Ratner, que dirigiu os três primeiros filmes antes de sua carreira ser interrompida, em 2017, pelas acusações do movimento #MeToo, deve retornar para dirigir o quarto longa. O cineasta se aproximou da família presidencial enquanto dirigia o documentário Melania, pelo qual a Amazon pagou $ 40 milhões de dólares para lançar. A Hora do Rush 4, que contará com o retorno dos astros originais Jackie Chan e Chris Tucker, será o primeiro longa-metragem de Ratner, desde Hércules, de 2014, estrelado por Dwayne Johnson.

Fontes indicam que a Paramount receberá uma taxa fixa de distribuição para lançar A Hora do Rush 4, nos cinemas, e não terá a responsabilidade de comercializar ou financiar o filme. Enquanto isso, a Warner Bros. — cujo selo New Line Cinema apoiou o A Hora do Rush original, de 1998, e as sequências de 2001 e 2007 — receberá uma porcentagem da receita bruta, o que significa que o estúdio receberá uma porcentagem da bilheteria, antes que os financiadores recuperem quaisquer custos. Diversas distribuidoras foram contatadas depois que a Warner Bros. permitiu que o diretor e os produtores apresentassem o novo A Hora do Rush, a várias empresas, mas nenhuma quis se envolver devido à participação do diretor Brett Ratner.

O primeiro filme da franquia A Hora do Rush, que acompanha dois policiais forçados a trabalhar juntos para resgatar a filha sequestrada de um diplomata chinês, foi um enorme sucesso, arrecadando $ 244 milhões de dólares, mundialmente. As duas sequências, A Hora do Rush 2 e A Hora do Rush 3, foram sucessos comerciais ainda maiores, com $ 347 milhões e $ 258 milhões de dólares, respectivamente, apesar das críticas mistas.

Desde que esses filmes dominaram os cinemas, as comédias perderam popularidade nas bilheterias. Não se sabe ao certo quando A Hora do Rush 4 será lançado, embora Jackie Chan, cuja habilidade em artes marciais foi fundamental para as trapalhadas da trama, esteja com 71 anos, enquanto Chris Tucker não estrela um projeto cinematográfico, desde o terceiro da série, lançado, em 2007.