Los Angeles- Astro de O Sobrevivente:” Mal saimos vivos!”. Glen Powell fez a declaração no tapete vermelho, durante a estreia do filme em Nova Iorque. A aventura chega aos cinemas nesta 5a feira, dia 20 de novembro.O filme é baseado num livro do escritor Stephen King.

Glen Powell: Foi o tipo de pacto que Edgar (Wright,o diretor) e eu fizemos no início deste filme, e, e, uh, nós dois mal saímos vivos, mas sem atalhos. Queríamos ter certeza de que capturamos tudo na câmera, que realmente entregamos, você sabe, que não estávamos dependendo da pós-produção ou de efeitos visuais tanto quanto humanamente possível para realmente captar a ação na câmera, porque há uma diferença, você sabe? Quando, quando uma audiência está sentindo a mesma emoção que você está vivendo no dia, se você está, se você está se sentindo em perigo, a audiência se sentirá em perigo, e há algo que é, como, uma conexão espiritual.

Quem está no elenco?

O elenco traz ainda Colman Domingo (Fear Of The Walking Dead), Michael Cera (Superbad, É Hoje), Emilia Jones (Task, Unidade Especial) e Josh Brolin (o Thanos nos filmes da Marvel), entre outros. A produção traz ainda participações surpresa de outros rostos famosos.

Qual a trama do filme?

Num futuro próximo, "O Sobrevivente" é o programa de maior audiência na televisão, uma competição mortal onde os concorrentes devem sobreviver 30 dias enquanto são caçados por assassinos profissionais. Desesperado por dinheiro para salvar sua filha doente, Ben Richards é convencido pelo produtor implacável do programa a entrar no jogo como último recurso. As audiências logo disparam à medida que a desobediência, os instintos e a determinação de Ben o transformam em um inesperado favorito do público, além de uma ameaça a todo o sistema.

Quem é o diretor?

O cineasta Edgar Wright é conhecido por dirigir a trilogia Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Zona de Perigo.O diretor conta que desde criança é fã da obra do escritor Stephen King. King é o autor do livro que dá origem ao filme.A primeira adaptação do livro O Sobrevivente para o cinema foi lançada em 1987. O ator Arnold Schwarzenneger fez o papel central.

Versão Arnold Schwarzenneger x Versão Glen Powell

A principal diferença é que o filme de 2025 é uma adaptação mais fiel do livro original, enquanto o filme de 1987 tomou mais liberdades criativas. As principais diferenças incluem a motivação do protagonista (necessidade familiar em 2025 vs. falsa acusação em 1987), o alcance da perseguição (em todo o país em 2025 vs. uma única arena em 1987) e um final mais complexo que vê o protagonista sobreviver e se juntar a uma resistência armada. O filme de 2025 também adiciona detalhes sobre a "Rede" e incorpora uma breve participação de Arnold Schwarzenegger como um rosto em uma nota.

Edgar Wright: Eu tinha lido o livro original de Stephen King, escrito como Richard Bachman, quando era adolescente e, uh, por volta da época em que comecei a ler os livros de Stephen King. E isso realmente ficou comigo, o romance original, sua intensidade e, uh, seus temas, você sabe. E eu, eu tinha lido o livro antes de ver a adaptação de 1987, que eu gostei, mas eu até então percebi que, oh, essa é uma adaptação muito solta do livro e eles mal cobrem grande parte da estória.

Então eu sabia, como fã de Stephen King, que havia, tipo, um romance dele que não tinha sido realmente adaptado para a tela. E ao longo dos anos, sempre, tipo, isso ficou comigo que era uma grande espécie de, você sabe, aventura de ação sci-fi.

E uma grande parte disso que realmente ficou comigo é o fato de que, no livro, você permanece no ponto de vista de Ben o tempo todo e você vai na jornada com ele, e você não corta para outras cenas. Ele não sabe o que está acontecendo no resto do mundo, apenas o que ele vê na TV. E eu apenas pensei que isso era um ponto de vista realmente, tipo, forte para o filme.

Então, também a coisa louca é que o livro de Stephen King, que ele escreveu em 1972, ele se passa no ano de 2025. Então o fato de que este filme está sendo lançado nas últimas semanas de 2025 é meio insano.

Eu acho que a coisa chave sobre o livro que eu amei foi o personagem Ben Richards sendo um homem comum, que ele não era um herói de ação estabelecido. Ele não é, tipo, um assassino treinado. Ele é, um cara da rua. Ele é um pai desempregado que está tentando sustentar sua família, e ele vai até o prédio da rede por desespero para ganhar dinheiro.

Então isso foi uma parte realmente importante, é que este é um cara da rua que é, tipo, um, que você sabe... Ele é durão porque trabalhou em alguns empregos perigosos, mas ele também é falível. Ele, tipo, comete erros. Ele nem sempre tem, tipo, um plano de ação. Então isso foi realmente importante. e também a ideia de ver todo o filme através de seus olhos e mostrá-lo do seu ponto de vista foi realmente importante.

Bem, eu acho que o que é ótimo sobre Glen (Powell) é que ele é, você sabe, ele é uma verdadeira estrela de cinema, mas ele também é muito relacionável, e eu acho que ele também faz um ótimo homem comum. Então a ideia de ter esse personagem no centro desse tipo de ação mortal apenas torna tudo mais emocionante porque você não sabe se ele vai sobreviver.

Montanha-russa

Edgar Wright: Foi um elenco incrível, e foi... Por causa da natureza da estória, as pessoas meio que entram e saem do filme. E então eu acho que foi divertido para mim e para Glen porque toda semana havia um grande ator diferente entrando para filmar no filme e, você sabe, criar algumas dinâmicas realmente interessantes, você sabe, como nas cenas com, tipo, Glen e Josh Brolin, nas cenas com Glen e Michael Cera, nas cenas com Colman Domingo, como com Lee Pace.

Tipo, era apenas, era apenas uma espécie de elenco de assassinos, você sabe? As sequências de ação eram muito ambiciosas porque estávamos tentando filmar o máximo possível em locação e na câmera e tentando filmar tudo do ponto de vista dele.

Então isso exigiu, tipo, muito planejamento porque queríamos que Glen fosse o centro de muita da ação. Mas então algumas sequências que, você sabe, são incrivelmente complicadas na forma como se desenrolam, como as cenas no YVA, são, tipo, uma série de diferentes cenários e algum trabalho de locação e apenas, tipo...

Você sabe, quando tudo é montado, é bem contínuo, mas, tipo, são semanas e semanas de trabalho, você sabe? Você sabe, no fundo é uma emocionante montanha-russa de ação sci-fi, mas se isso te dá algo para pensar no caminho de casa, então ótimo.

