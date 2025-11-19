Paramount Star Trek





Jonathan Goldstein e John Francis Daley, a dupla por trás de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) e do roteiro de Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), estão se alistando na Frota Estelar.

O duo foi contratado para escrever, produzir e dirigir um novo filme de Star Trek, que buscará revitalizar a franquia após quase uma década sem uma grande aventura dos exploradores do espaço, nos cinemas.

No entanto, como a Variety já havia noticiado anteriormente, o novo longa-metragem não será uma continuação do reboot da série encabeçado por J.J. Abrams, assim também não contará com Chris Pine ou qualquer outro ator dos filmes anteriores (Pine estrelou o filme Dungeons & Dragons, da dupla Goldstein e Daley).

Aliás, embora os detalhes da trama estejam sendo mantidos em segredo, este projeto não tem ligação com nenhuma série de televisão, filme ou projeto cinematográfico anterior ou atual.

Desde a estreia de Star Trek: Sem Fronteiras, em 2016, o caminho para a produção de um novo filme da franquia tem sido mais complicado do que o previsto. Chris Hemsworth quase retornou como o pai (aparentemente falecido) do Capitão Kirk, do Star Trek, de 2009. Quentin Tarantino quase dirigiu um filme da marca criada por Gene Roddenberry, que seria ambientado no mundo dos gângsteres da década de 1930. Noah Hawley e Matt Shakman chegaram tão perto de dirigir um filme de Star Trek, que os sets de filmagem estavam sendo construídos, mas nenhum dos projetos se concretizou, e ambos os cineastas seguiram para outras franquias: Hawley com Alien: Earth, da FX, e Shakman com Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, da Marvel.

Um novo projeto de Star Trek tem sido uma prioridade para a Paramount, desde que a Skydance, de David Ellison, assumiu o controle da empresa, em agosto, uma vez que a série é uma das propriedades mais duradouras do catálogo do estúdio. Os diretores que lideram a nova reformulação já são conhecidos de Ellison e sua equipe, tendo escrito, dirigido e produzido recentemente, o filme Mayday – ainda sem tradução brasileira –, da Skydance, estrelado por Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, produzido por eles, através de sua produtora GoldDay.