People Jonathan Bailey Sexiest Man Alive 2025





Jonathan Bailey é o homem mais sexy do mundo em 2025!

O astro de Wicked e Bridgerton, provavelmente, é a primeira pessoa abertamente gay a receber o título, a menos que haja algo que não saibamos sobre alguns dos homenageados que o precederam. “É a maior honra da minha vida”, brincou Bailey ao apresentador Jimmy Fallon.

O ator inglês assume o posto de John Krasinski, astro de The Office e Jack Ryan, que foi o escolhido, em 2024.

Netflix Jonathan Bailey em Bridgerton





Bailey contou à revista People que sabia que queria ser ator desde os 5 anos de idade, quando sua avó o levou para assistir a uma apresentação do musical Oliver!. Ele alcançou esse sonho, atuando com a Royal Shakespeare Company.

Desde então, ele acumulou diversos trabalhos no teatro, incluindo a atuação principal em Ricardo II, de Shakespeare, em Londres, no início deste ano.

Jonathan Bailey, que já falou abertamente sobre ser um ator gay, fundou o The Shameless Fund, que ajuda a apoiar organizações LGBTQ+.

"Sei que o setor LGBT está sob imensa ameaça no momento", disse ele. "Então, tem sido incrível conhecer pessoas que têm a experiência e enxergam um potencial que eu só poderia ter sonhado."

Universal Pictures Jonathan Bailey em Jurassic World: Recomeço





Ele teve que manter a notícia em segredo. Mas, admitiu à revista que não conseguiu guardar segredo absoluto – compartilhou a novidade com seu cachorro, Benson, que também aparecerá na capa da revista com ele.

O homem mais sexy do mundo de 2025 encantou o público como o Príncipe Fiyero, em 2024, com Wicked. O popular filme musical em que ele incentiva orgulhosamente seus colegas a compartilharem de sua superficialidade.

A segunda parte dessa história chega aos cinemas, em 20 de novembro, próxima quinta-feira.

Agora, para aqueles que não aguentam esperar pelo lançamento de Wicked: Parte II (2025), um guia com alguns trabalhos mais conhecidos de Jonathan Bailey:

Lionsgate Jonathan Bailey em Juventudes Roubadas

Juventudes Roubadas (2014)

Baseado nas memórias de Vera Brittain, é sobre a juventude de uma britânica que tem sua vida e a de seus entes queridos transformada pela Primeira Guerra Mundial. O filme acompanha sua transição de uma vida pré-guerra idílica e seus estudos em Oxford, para sua atuação como enfermeira voluntária no front de batalha, onde testemunha a futilidade da guerra e o luto por amigos e familiares. (Disponível no Amazon Prime Video e Apple TV)

Focus Features Jonathan Bailey em O Jovem Messias

O Jovem Messias (2016)

Jesus vive com sua família, em Alexandria, onde eles fugiram do massacre de crianças. Com a morte do Rei, eles voltam para Nazaré, sem saber que o herdeiro do trono é como seu pai e está determinado a matar Jesus Cristo. (Disponível no Amazon Prime Video)

Universal Pictures Jonathan Bailey em Wicked

Wicked (2024)

Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda. Após um encontro com o Mágico de Oz, o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada. (Disponível no Amazon Prime Video)

Universal Pictures Jonathan Bailey em Jurassic World: Recomeço

Jurassic World: Recomeço (2025)

Cinco anos após Jurassic World: Domínio, uma equipe de mercenários é contratada para coletar o DNA de três dinossauros colossais de terra, ar e mar, em uma ilha perigosa. O material genético tem potencial para criar um medicamento que salvará vidas, mas a missão se torna ainda mais perigosa ao encontrarem uma família acidentada e o temível e mutante D. Rex. (Disponível no Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play)

Netflix Jonathan Bailey em Crashing

Crashing (2016)

A série acompanha a vida de seis jovens na casa dos vinte anos, que vivem juntos como guardiões de uma propriedade em um hospital desativado, mantendo o prédio seguro em troca de aluguel mais barato e um conjunto rígido de regras. Os relacionamentos pessoais próximos começam a se sobrepor, enquanto o grupo lida com tensão sexual e problemas pessoais. (Disponível na Netflix)

Netflix Jonathan Bailey em Bridgerton

Bridgerton (2020 - presente)

Baseada na série de livros homônima de Julia Quinn, que acompanha os irmãos unidos da nobre e influente família Bridgerton, enquanto vivenciam a competitiva temporada social, período em que jovens da nobreza e da pequena nobreza, em idade de casar, são apresentados à sociedade. A série se passa no início do século XIX, em uma Londres alternativa da era da Regência, na qual Jorge III estabeleceu a igualdade racial e concedeu títulos aristocráticos a muitas pessoas de ascendência africana, devido à herança africana de sua esposa, a Rainha Charlotte. (Disponível na Netflix)

Showtime Jonathan Bailey em Companheiros de Viagem

Companheiros de Viagem (2023)

﻿A minissérie acompanha o encontro casual em Washington, D.C., na década de 1950, entre Hawkins Fuller e Timothy Laughlin, que iniciam um romance turbulento que abrange os protestos contra a Guerra do Vietnã na década de 1960, o hedonismo das discotecas movido a drogas na década de 1970 e a crise da AIDS na década de 1980, enquanto enfrentam obstáculos do mundo e desafios pessoais. (Disponível no Amazon Prime Video)