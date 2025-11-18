Apple Original Films Sigourney Weaver em Entre Montanhas

É sempre um privilégio quando duas grandes forças se unem para entregar ao público, uma grande história. Felizmente, para nós, isto encontra-se prestes a acontecer, mais uma vez.

Meryl Streep e Sigourney Weaver vão estrelar Useful Idiots – no traduzido, Idiotas Úteis. O thriller será dirigido por Joseph Cedar para a Fifth Season, Closer Media e Black Bear.

A triplamente oscarizada Meryl Streep interpretará Diane Castle, uma jornalista veterana do mercado imobiliário de Nova York que, desiludida com a elite rica, investiga a venda recorde de uma cobertura e a identidade do comprador, em busca daquela que pode ser a história de sua vida.

"No centro da trama está um oligarca misterioso, cuja influência se estende por Manhattan e além – protegido por uma rede de intermediários, cúmplices e uma jovem e brilhante estrategista. Sem saber o que fazer, Diane mergulha na investigação, e sua determinação em descobrir a verdade revela uma teia de corrupção e perigo nos mais altos escalões, expondo Diane, sua família e todos ao seu redor", diz a sinopse dos produtores.

A vencedora do Oscar, Meryl Streep, é conhecida por seus papéis em filmes, como Kramer vs. Kramer (1979), A Escolha de Sofia (1982), A Dama de Ferro (2011) e a franquia Mamma Mia!. Já, a também veterana Sigourney Weaver tem em seu currículo filmes, como Uma Secretária de Futuro (1988), A Montanha dos Gorilas (1988), Alien, o Oitavo Passageiro (1979), Os Caça-Fantasmas (1984) e Avatar (2009).

Joseph Cedar recebeu duas indicações ao Oscar de Melhor Filme Internacional, por Beaufort (2007) e Nota de Rodapé (2011) e, recentemente, dirigiu a minissérie da HBO, Our Boys (2019). A Black Bear apresentará o projeto a compradores internacionais no American Film Market, e a CAA Media Finance cuidará dos direitos nos EUA.

O cineasta americano-israelense dirigirá Useful Idiots, a partir de um roteiro que escreveu com o produtor do programa jornalístico 60 Minutes, Shachar Bar-On. A Fifth Season financiará e produzirá o filme com Zhang Xin e Jonathan King, da Closer Media, Bruce Cohen e William Horberg. Graham Taylor, Christopher Slager e Dan Guando serão os produtores executivos pela Fifth Season.