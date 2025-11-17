Netflix Millie Bobby Brown em Stranger Things

Millie Bobby Brown revelou recentemente à Vogue britânica que seu maior problema com a imprensa é a necessidade que os jornalistas têm de atacar celebridades abertamente em manchetes. A estrela da série Stranger Things viralizou, em março, ao publicar um vídeo no Instagram criticando o Daily Mail e outras publicações por praticarem bullying contra ela com manchetes que criticavam sua aparência física, durante a turnê de imprensa do filme The Electric State (2025), da Netflix. Brown contou à Vogue que chorava todos os dias por ter que suportar essas manchetes.

Warner Bros. Pictures Millie Bobby Brown em Godzilla vs. Kong





“‘Meu Deus, o que ela fez com o rosto? Por que ficou loira? Parece ter 60 anos!’”, disse Millie Bobby Brown, zombando das manchetes da imprensa. “Eu respeito o jornalismo. Adoro ler artigos sobre as minhas pessoas favoritas e saber o que elas andam fazendo. Entendo que existem paparazzi, mesmo que seja invasivo, mesmo que eu ache isso horrível – sei que esse é o trabalho de vocês… Mas não me ataquem, logo de cara, nas manchetes. É muito errado e é bullying, especialmente com meninas jovens que são novas nesse meio e já estão questionando tudo sobre ele.”

As diversas manchetes escritas sobre Brown na época, incluíam coisas como "Por que a Geração Z, como Millie Bobby Brown, está envelhecendo tão mal?" e "O que Millie Bobby Brown fez com o rosto?". Esses artigos deixaram a atriz "deprimida por três, quatro dias", contou ela à Vogue. Até se lembrou de ter chorado nos bastidores do BRIT Awards, antes de entregar um prêmio a Sabrina Carpenter.

Netflix Millie Bobby Brown em Enola Holmes 2





"Eu estava chorando enquanto faziam meu cabelo e maquiagem. Eu até me emocionei quando vi [Sabrina] nos bastidores", lembrou Brown. "A mentalidade dela é muito do tipo 'Que se danem', algo que eu já sabia dentro de mim, mas quando você ouve outra pessoa dizer isso, você pensa: 'Isso! É isso aí!'"

“Se o fato de eu ser loira ou usar mais maquiagem realmente te incomoda, vou falar sobre isso – não só por mim, mas por todas as outras garotas que querem experimentar um novo penteado ou usar batom vermelho”, acrescentou Millie Bobby Brown sobre o motivo de ter postado o vídeo no Instagram. “Tipo, me deixem em paz, sabe? Eu tenho 21 anos. Vou me divertir, brincar e ser eu mesma.”