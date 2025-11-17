Millie Bobby Brown em Stranger Things
Netflix
Millie Bobby Brown em Stranger Things

Millie Bobby Brown revelou recentemente à Vogue britânica que seu maior problema com a imprensa é a necessidade que os jornalistas têm de atacar celebridades abertamente em manchetes. A estrela da série Stranger Things viralizou, em março, ao publicar um vídeo no Instagram criticando o Daily Mail e outras publicações por praticarem bullying contra ela com manchetes que criticavam sua aparência física, durante a turnê de imprensa do filme The Electric State (2025), da Netflix. Brown contou à Vogue que chorava todos os dias por ter que suportar essas manchetes.

Millie Bobby Brown em Godzilla vs. Kong
Warner Bros. Pictures
Millie Bobby Brown em Godzilla vs. Kong


“‘Meu Deus, o que ela fez com o rosto? Por que ficou loira? Parece ter 60 anos!’”, disse Millie Bobby Brown, zombando das manchetes da imprensa. “Eu respeito o jornalismo. Adoro ler artigos sobre as minhas pessoas favoritas e saber o que elas andam fazendo. Entendo que existem paparazzi, mesmo que seja invasivo, mesmo que eu ache isso horrível – sei que esse é o trabalho de vocês… Mas não me ataquem, logo de cara, nas manchetes. É muito errado e é bullying, especialmente com meninas jovens que são novas nesse meio e já estão questionando tudo sobre ele.”

As diversas manchetes escritas sobre Brown na época, incluíam coisas como "Por que a Geração Z, como Millie Bobby Brown, está envelhecendo tão mal?" e "O que Millie Bobby Brown fez com o rosto?". Esses artigos deixaram a atriz "deprimida por três, quatro dias", contou ela à Vogue. Até se lembrou de ter chorado nos bastidores do BRIT Awards, antes de entregar um prêmio a Sabrina Carpenter.

Millie Bobby Brown em Enola Holmes 2
Netflix
Millie Bobby Brown em Enola Holmes 2


"Eu estava chorando enquanto faziam meu cabelo e maquiagem. Eu até me emocionei quando vi [Sabrina] nos bastidores", lembrou Brown. "A mentalidade dela é muito do tipo 'Que se danem', algo que eu já sabia dentro de mim, mas quando você ouve outra pessoa dizer isso, você pensa: 'Isso! É isso aí!'"

“Se o fato de eu ser loira ou usar mais maquiagem realmente te incomoda, vou falar sobre isso – não só por mim, mas por todas as outras garotas que querem experimentar um novo penteado ou usar batom vermelho”, acrescentou Millie Bobby Brown sobre o motivo de ter postado o vídeo no Instagram. “Tipo, me deixem em paz, sabe? Eu tenho 21 anos. Vou me divertir, brincar e ser eu mesma.”

