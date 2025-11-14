Reprodução/Instagram Show acontece neste fim de semana

O fim de semana de 14 a 16 de novembro promete agitar a cena musical do Rio de Janeiro com opções para diversos gostos, do rock clássico ao samba, passando pela MPB.

Prepare-se para uma invasão de estrelas! O Rio de Janeiro está prestes a se consolidar, mais uma vez, como um dos maiores palcos de entretenimento da América Latina, com uma agenda de shows que promete agitar a Cidade Maravilhosa e satisfazer todos os gostos musicais.

Dire Straits Legacy

A banda que mantém vivo o legado do Dire Straits se apresenta com músicos que fizeram parte da formação original, no Qualistage, na Barra da Tijuca, zona oeste da Cidade Maravilhosa.

Quando: Sexta-feira (14). Onde? Qualistage (Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca) Quanto? Entre R$ 145 e R$ 290.

Irma

A cantora e compositora franco-camaronesa Irma sobe ao palco do Blue Note Rio nesta sexta-feira (14) com o show “You and My Guitar”. A artista, que ganhou destaque em 2008 ao publicar vídeos de covers acústicos no YouTube, consolidou sua carreira com parcerias de peso, como Will.i.am e Céline Dion e promete um espetáculo inesquecível.

Quando: Sexta-feira (14). Horário? 20h e 22h. Onde? Blue Note Rio - Av. Atlântica, 1910, Copacabana - Rio de Janeiro. Quanto? A partir de R$ 70.

Marina Lima

Marina Lima, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, se apresenta nesta sexta-feira (14), com um show reunindo hits como Fullgás, Eu Te amo Você e Me Chama, no Brava Jockey Arena.

Quando: Sexta-feira (14). Horário? 20h. Onde? Brava Jockey Arena -Praça Santos Dumont, 31 - Gávea. Quanto? R$ 120

Orquestra Petrobras Sinfônica

Entre os dias 13 e 15, a Orquestra Petrobras Sinfônica fará apresentações gratuitas no CCBB Rio, com um repertório diversificado, que vai do clássico ao popular. As aprresentações são a partir das 19h e os ingressos podem ser retirados na bilheteria digital ou física do CCBBRio.

Quando: Quinta, sexta e sábado (13 a 15). Horário? 19h. Onde? CCBB-RJ - Primeiro de Março, 66 - Centro. Quanto? Gratuito











