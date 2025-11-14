Los Angeles- “Precisamos de mágica, hoje!” declara a atriz Ariana Greenblatt, uma das novidades do novo filme. O elenco traz de volta o grupo original das duas primeiras aventuras. A trama também ganha um grupo de atores representando uma nova geração de mágicos. Os integrantes do elenco conversaram com os jornalistas na estreia em Nova Iorque.Assista abaixo às entrevistas com o grupo no tapete vermelho.
Na nova aventura os quatro cavaleiros e os novos companheiros tentam derrubar uma rede criminosa mundial.
Quem está no elenco?
Todos os atores do grupo original estão de volta: Jesse Eisenberg, Dave Franco, Isla Fisher,Morgan Freeman, Woody Harrelson. A aventura apresenta um grupo novo de mágicos. Eles são interpretados pelos atores Justice Smith (Jurassic World: Reino Ameaçado), Dominic Sessa (Os Rejeitados) e Ariana Greenblatt (Barbie).O elenco inclui ainda os veteranos Mark Ruffalo (Hulk na franquia Marvel) e Rosamund Pike (Garota Exemplar).
Assista à entrevista com o ator Jesse Eisenberg
Vida real x fantasia
O astro Jesse Eisenberg contou aos jornalistas, na estreia em Nova Iorque, que trabalhar nesta série de filmes é uma das experiências mais felizes da vida dele.
Jesse Eisenberg: Oh, é, tipo, a melhor coisa da minha vida. Eu amo esses filmes mais do que qualquer coisa. Eu amo o personagem que eu posso interpretar.
Eu amo o elenco. Tipo, para mim, tipo, há muitos trabalhos que parecem, tipo, realmente, como, trabalhos difíceis, e este é um presente. Eu sempre penso: "Isso é o que eu posso fazer porque," eu não sei, "eu vou ser atropelado por um ônibus logo depois ou algo assim." É simplesmente tão incrível. Então, você sabe, tipo, a maioria dos personagens que eu interpreto, e na minha vida real, eu sou meio uma pessoa miserável, sabe.
E, hum, uh, isso é como se eu interpretasse esse mágico confiante e arrogante. E me colocar no lugar do personagem, literalmente, é, tipo, a coisa mais, uh, feliz que eu já fiz. Então eu amo isso. Eu gostaria de poder fazer um desses filmes todos os dias.
É muito difícil trabalhar com esse elenco porque estamos, tipo, rindo o tempo todo porque gostamos muito uns dos outros.
Filmagens complicadas
Jesse Eisenberg: E os filmes, tipo, são muito complicados. Não só são complicados porque é, tipo, um grande filme de Hollywood e tudo mais, mas a mágica é, tipo, tão complicada.
Então o diretor deste filme é Reuben Fleischer, que é um grande diretor, e passou 90% do seu dia tentando nos levar para o set.
"É tudo um grande truque de mágica!"
Jesse Eisenberg: Bem, escute, o que estávamos tentando fazer neste filme é tentar fazer mágica praticamente, significando, tipo, todos os atores tiveram que, tipo, aprender esses truques complicados para fazê-los de verdade, sabe, mas é um espetáculo.
Este filme é um grande filme, mas também é um truque de mágica. No final do filme, você percebe que tudo o que estava assistindo antes disso foi um truque de mágica. Então é uma grande coisa para se experimentar em uma multidão.
Assista à entrevista com o ator Morgan Freeman
Assista à entrevista com o ator Woody Harrelson
Durante a entrevista com o ator Dave Franco, aparece um papagaio de pirata muito famoso kkk! Assista!
Assista às entrevistas com os atores da nova geração de mágicos
Ariana Greenblatt
Justice Smith
Dominic Sessa
A atriz mirim Paisley Day Herrera conta entusiasmada quantos testes precisou fazer para conseguir um papel no filme. Ela tem 11 anos de idade. A mais jovem integrante do elenco começou a carreira aos 4 anos.
Magia e reviravoltas
O cineasta Ruber Fleischer trabalha pela primeira vez nesta produção. Os dois filme anteriores lançados em 2013 e 2016 foram dirigidos por Louis Leterrier e John M. Chu respectivamente. O diretor acredita que o novo filme traz um espetáculo ainda maior que os dois primeiros. Ele ganhou fama com a direção dos filmes Zombiland (2009) e Zumbilândia:Atire Duas Vezes (2019).
Ruben Fleischer: Bem, eu entrei nesta franquia como um grande fã dos dois filmes anteriores. Então, para mim, eu só quero entregar o que, como fã, acho que o público quer, que é apenas mais magia, mais da equipe original dos Cavaleiros, e apenas o espetáculo, as reviravoltas, todas as coisas que aprendemos a conhecer e amar no filme Truque de Mestre. Espero que tenhamos superado até mesmo os dois primeiros. Foi realmente um sonho realizado trabalhar com o elenco original, porque não só sou um grande fã do Woody e do Jesse, mas este foi meu quarto filme trabalhando com os dois. E, uh, então, reencontrá-los foi incrível, mas conhecer e trabalhar com Isla Fisher e Dave Franco foi realmente um sonho realizado.