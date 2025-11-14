Lionsgate Elenco do filme

Los Angeles- “Precisamos de mágica, hoje!” declara a atriz Ariana Greenblatt, uma das novidades do novo filme. O elenco traz de volta o grupo original das duas primeiras aventuras. A trama também ganha um grupo de atores representando uma nova geração de mágicos. Os integrantes do elenco conversaram com os jornalistas na estreia em Nova Iorque.Assista abaixo às entrevistas com o grupo no tapete vermelho.

Na nova aventura os quatro cavaleiros e os novos companheiros tentam derrubar uma rede criminosa mundial.

Quem está no elenco?

Todos os atores do grupo original estão de volta: Jesse Eisenberg, Dave Franco, Isla Fisher,Morgan Freeman, Woody Harrelson. A aventura apresenta um grupo novo de mágicos. Eles são interpretados pelos atores Justice Smith (Jurassic World: Reino Ameaçado), Dominic Sessa (Os Rejeitados) e Ariana Greenblatt (Barbie).O elenco inclui ainda os veteranos Mark Ruffalo (Hulk na franquia Marvel) e Rosamund Pike (Garota Exemplar).

Assista à entrevista com o ator Jesse Eisenberg





Vida real x fantasia

O astro Jesse Eisenberg contou aos jornalistas, na estreia em Nova Iorque, que trabalhar nesta série de filmes é uma das experiências mais felizes da vida dele.

Jesse Eisenberg: Oh, é, tipo, a melhor coisa da minha vida. Eu amo esses filmes mais do que qualquer coisa. Eu amo o personagem que eu posso interpretar.

Eu amo o elenco. Tipo, para mim, tipo, há muitos trabalhos que parecem, tipo, realmente, como, trabalhos difíceis, e este é um presente. Eu sempre penso: "Isso é o que eu posso fazer porque," eu não sei, "eu vou ser atropelado por um ônibus logo depois ou algo assim." É simplesmente tão incrível. Então, você sabe, tipo, a maioria dos personagens que eu interpreto, e na minha vida real, eu sou meio uma pessoa miserável, sabe.

E, hum, uh, isso é como se eu interpretasse esse mágico confiante e arrogante. E me colocar no lugar do personagem, literalmente, é, tipo, a coisa mais, uh, feliz que eu já fiz. Então eu amo isso. Eu gostaria de poder fazer um desses filmes todos os dias.

É muito difícil trabalhar com esse elenco porque estamos, tipo, rindo o tempo todo porque gostamos muito uns dos outros.

Filmagens complicadas

Jesse Eisenberg: E os filmes, tipo, são muito complicados. Não só são complicados porque é, tipo, um grande filme de Hollywood e tudo mais, mas a mágica é, tipo, tão complicada.

Então o diretor deste filme é Reuben Fleischer, que é um grande diretor, e passou 90% do seu dia tentando nos levar para o set.

"É tudo um grande truque de mágica!"

Jesse Eisenberg: Bem, escute, o que estávamos tentando fazer neste filme é tentar fazer mágica praticamente, significando, tipo, todos os atores tiveram que, tipo, aprender esses truques complicados para fazê-los de verdade, sabe, mas é um espetáculo.

Este filme é um grande filme, mas também é um truque de mágica. No final do filme, você percebe que tudo o que estava assistindo antes disso foi um truque de mágica. Então é uma grande coisa para se experimentar em uma multidão.

Assista à entrevista com o ator Morgan Freeman

























Assista à entrevista com o ator Woody Harrelson

















Durante a entrevista com o ator Dave Franco, aparece um papagaio de pirata muito famoso kkk! Assista!

















Assista às entrevistas com os atores da nova geração de mágicos

Ariana Greenblatt









Justice Smith









Dominic Sessa













A atriz mirim Paisley Day Herrera conta entusiasmada quantos testes precisou fazer para conseguir um papel no filme. Ela tem 11 anos de idade. A mais jovem integrante do elenco começou a carreira aos 4 anos.

♬ original sound - JânioNazarethRepórterHollywood @reporterhollywood Truque de Mestre, O 3o. Ato.Paisley Day Herrera conta quantas vezes ela fez teste para conseguir o papel no filme. A aventura chega aos cinemas nesta 6a feira, dia 14 de novembro #truquedemestre













Magia e reviravoltas

O cineasta Ruber Fleischer trabalha pela primeira vez nesta produção. Os dois filme anteriores lançados em 2013 e 2016 foram dirigidos por Louis Leterrier e John M. Chu respectivamente. O diretor acredita que o novo filme traz um espetáculo ainda maior que os dois primeiros. Ele ganhou fama com a direção dos filmes Zombiland (2009) e Zumbilândia:Atire Duas Vezes (2019).

Ruben Fleischer: Bem, eu entrei nesta franquia como um grande fã dos dois filmes anteriores. Então, para mim, eu só quero entregar o que, como fã, acho que o público quer, que é apenas mais magia, mais da equipe original dos Cavaleiros, e apenas o espetáculo, as reviravoltas, todas as coisas que aprendemos a conhecer e amar no filme Truque de Mestre. Espero que tenhamos superado até mesmo os dois primeiros. Foi realmente um sonho realizado trabalhar com o elenco original, porque não só sou um grande fã do Woody e do Jesse, mas este foi meu quarto filme trabalhando com os dois. E, uh, então, reencontrá-los foi incrível, mas conhecer e trabalhar com Isla Fisher e Dave Franco foi realmente um sonho realizado.

Assista ao trailer







