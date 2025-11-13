Magnolia Pictures Sombras no Deserto

Novembro continua e, agora, com mais novidades nas salas de cinema.

Nesta semana, temos nove novas produções chegando para o público, entre obras de ficção e animações. Dentre os estreantes, encontraremos: uma sequência muito aguardada; um terror bíblico; duas comédias românticas; uma mistura peculiar de comédia, faroeste e suspense; e, três dramas comoventes.

Truque de Mestre: O 3º Ato

Sendo a principal estreia da semana, Truque de Mestre: O 3º Ato (2025), a terceira parte de uma história que começou com Truque de Mestre, em 2013. A franquia de sucesso está de volta e trazendo algumas novidades, além de um bem-vindo retorno. No terceiro capítulo da série de filmes heist policial, temos de volta o quarteto original, composto por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher – que retorna para o grupo de mágicos e ilusionistas, após sua ausência em Truque de Mestre 2 (2016).

Também encontraremos algumas novidades mais jovens no elenco, com Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt.

Sombras no Deserto

Um outro bom destaque na semana, é o terror bíblico Sombras no Deserto (2025), estrelando um dos homens mais trabalhadores de Hollywood, Nicolas Cage. O peculiar longa-metragem de terror, de Lotfy Nathan, é inspirado no Evangelho de Pseudo-Tomé, tendo o veterano Cage como o pai de Jesus Cristo.

Eddington

E, para aqueles que ainda acham pouco um terror bíblico, temos o mix de comédia, faroeste e suspense em Eddington (2025), a mais recente obra do aclamado diretor Ari Aster ( Hereditário; Midsommar - O Mal Não Espera a Noite; Beau Tem Medo).

Eddington, marca o segundo trabalho de Aster com o multipremiado ator Joaquin Phoenix, além de alguns outros nomes de peso no elenco, como por exemplo, Pedro Pascal, Austin Butler e Emma Stone.

(Des)controle

Também temos alguns novos dramas estreando, com destaque para o filme nacional (Des)controle (2025), com direção da dupla Rosane Svartman e Carol Minêm, estrelando Carolina Dieckmann.

No campo das animações, temos uma única estreia, no caso, o anime que mistura sci-fi e romance, Make a Girl (2025).

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

Truque de Mestre: O 3º Ato (2025)

Os Quatro Cavaleiros se reúnem para recrutar três ilusionistas habilidosos para um roubo de alto risco, envolvendo o roubo do maior diamante rainha do mundo de um poderoso sindicato do crime.

Sombras no Deserto (2025)

O longa de terror acompanha uma família (o Carpinteiro, sua esposa e o Menino) que vive escondida no Egito Romano, fugindo de um passado sombrio. O menino, que tem um destino incomum, começa a duvidar de seu guardião e a despertar poderes sobrenaturais. A trama se desenvolve quando o uso dessas habilidades atrai horrores naturais e divinos, colocando a família em risco.

Eddington (2025)

Ambientado em 2020, durante a pandemia de COVID-19, no Novo México, o filme de Ari Aster examina a turbulência política e social, causada pela disputa eleitoral para prefeito de Eddington, entre o xerife Joe Cross e o atual mandatário Ted Garcia.

(Des)controle (2025)

O filme da dupla Rosane Svartman e Carol Minêm, acompanha uma escritora de 45 anos, que vive uma crise criativa pela pressão do trabalho e família. Diante o caos de sua vida, ela busca alívio no álcool, caindo no vício.