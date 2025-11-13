Columbia Records Adele





Já se passaram quase dez anos desde que o estilista e diretor Tom Ford dirigiu um filme, mas parece que ele finalmente definiu seu próximo projeto e reuniu um elenco estelar para o projeto.

Fontes disseram ao portal Deadline que Ford confirmou que dirigirá uma adaptação do romance de Anne Rice, "Cry to Heaven" – no traduzido, Choro para o Paraíso. O roteiro foi escrito pelo próprio, que também dirigirá e produzirá o longa, através de sua produtora, Fade To Black.

Ambientado na Itália, do século 18, o filme será estrelado por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Daryl McCormack, Lux Pascal (irmã de Pedro Pascal) e outros.

Se já não bastasse o elenco repleto de grandes nomes, vemos que Tom Ford foi (ainda) mais longe e na direção da mundialmente celebrada cantora e compositora Adele, que fará ao lado do cineasta/estilista, a sua estreia nos cinemas.

O filme está, no momento, em estágio de pré-produção, em Londres e Roma; e as filmagens principais devem começar em meados de janeiro, com previsão de lançamento para o final de 2026.

O romance original da autora de Entrevista com o Vampiro, Anne Rice, acompanha a trajetória de dois colaboradores improváveis: um nobre veneziano e um cantor castrado da Calábria, ambos tentando alcançar o sucesso no mundo da ópera. A história aborda temas de identidade, traição, amor e a busca pela liberdade artística e pessoal, conceitos que se encaixam perfeitamente no universo cinematográfico de Ford, que já explorou esses temas, tanto em seus filmes quanto no mundo da moda.

Tom Ford estava circulando este projeto como o seu próximo filme, desde o ano passado, mas queria ter certeza de que o elenco certo, estivesse definido antes de marcar uma data de início das filmagens. Quanto ao financiamento, Ford conversou com vários estúdios, mas acabou decidindo autofinanciar o projeto e filmá-lo em seus próprios termos, com planos de lançá-lo no mercado, após a conclusão da produção.

O próximo longa-metragem não só marca a estreia de Adele como atriz, como também reúne Ford com alguns atores de seus filmes anteriores, incluindo Aaron Taylor-Johnson, que estrelou Animais Noturnos (2016), e Colin Firth, que recebeu críticas excelentes e ganhou a Copa Volpi no Festival de Cinema de Veneza, pelo papel principal em Direito de Amar (2009).