Sabrina Carpenter está voltando para os cinemas.

A estrela pop estrelará seu primeiro longa-metragem de um grande estúdio com um novo musical da Universal Pictures.

O projeto é inspirado no romance picaresco e psicodélico de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que está em domínio público. Lorene Scafaria assina o roteiro e a direção do projeto.

Além de estrelar, Carpenter produzirá o projeto, ainda sem título, juntamente com Marc Platt, através de sua produtora Marc Platt Productions, ligada à Universal. Leslie Morgenstein e Elysa Koplovitz Dutton também são produtoras, através da Alloy Entertainment.

O projeto chega apenas uma semana depois de Sabrina Carpenter ter recebido seis indicações ao Grammy, por seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, incluindo as categorias Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano. Ela não é estranha à atuação para o cinema e a televisão, com créditos que incluem papéis coadjuvantes nos filmes Crush à Altura (2019), da Netflix, e no drama O Ódio Que Você Semeia (2018). Mas, Carpenter tem se concentrado principalmente na música nos últimos anos. Este novo musical será o primeiro longa-metragem dela, desde o enorme sucesso comercial e aclamação do Grammy, por seu álbum de 2024, “Short n’ Sweet”.

Fontes próximas ao acordo, revelam que Sabrina Carpenter foi quem apresentou o projeto à Universal pela primeira vez, em 2024. Lorene Scafaria entrou para o projeto como roteirista e diretora à medida que o conceito evoluía.

O último trabalho de Scafaria como diretora foi em I Love L.A., da HBO; ela também dirigiu episódios de Succession. Ela escreveu e dirigiu o thriller para maiores de 18 anos, As Golpistas (2019), que arrecadou mais de $100 milhões de dólares, nas bilheterias da América do Norte, em 2019. Outros trabalhos dela como roteirista e diretora, incluem as comédias dramáticas A Intrometida (2015) e Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo (2012). Em breve, Lorene Scafaria dirigirá o thriller Jonty, da A24, estrelado por Jesse Plemons e Cole Escola.

Vale ressaltar que a Netflix já havia adquirido anteriormente o projeto de um musical de Alice no País das Maravilhas, da produtora At Last Productions, de Sabrina Carpenter. Esse acordo foi anunciado, em 2020, antes da ascensão de Carpenter como um dos maiores nomes da música pop global. O projeto nunca se concretizou.