Para muitos, cinema e política não se misturam; já para outros, é bem diferente.
Oscar Isaac disse à Variety no final de agosto, antes da estreia mundial de Frankenstein, no Festival de Cinema de Veneza, que estava mais do que disposto a retornar como Poe Dameron em um futuro filme de Star Wars.
Isaac interpretou o charmoso piloto de caça X-wing, em três filmes da franquia Star Wars, entre 2015 e 2019. Mas o retorno à série de filmes da Disney se complicou um pouco para ele, algumas semanas depois, quando a ABC – rede de televisão pertencente à Disney – tirou o apresentador de talk-show Jimmy Kimmel, do ar, devido a comentários que ele fez sobre a morte da figura pública conservadora Charlie Kirk, por uma arma de fogo.
Contudo, em uma nova entrevista para a revista GQ, Oscar Isaac foi questionado sobre um possível retorno a Star Wars, e acrescentou o seguinte esclarecimento: "Sim. Quer dizer, eu estaria aberto à ideia, embora no momento eu não esteja tão disposto a trabalhar com a Disney. Mas se eles conseguirem resolver a situação e, sabe, não sucumbirem ao fascismo, seria ótimo... se isso acontecer, então sim, eu estaria aberto a conversar sobre uma galáxia muito, muito distante. Ou qualquer outra coisa."
A GQ observa que a entrevista com o ator protagonista da nova versão de Frankenstein“aconteceu dois dias depois que a ABC e a Disney suspenderam a produção do programa Jimmy Kimmel Live!, em resposta aos comentários do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk”. Kimmel retornou à ABC, quatro dias após a entrevista da GQ com Isaac.
Em seu monólogo no programa de 15 de setembro, pouco depois da prisão do suspeito de matar Charlie Kirk, Jimmy Kimmel ironizou: “Chegamos a um novo nível de baixeza no fim de semana com a turma do MAGA (Make America Great Again) tentando caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk, como algo diferente de um deles”. A declaração resultou na suspensão do apresentador. Quando retornou ao ar, em 23 de setembro, o apresentador emocionado disse que nunca foi sua intenção “minimizar o assassinato de Charlie Kirk”.