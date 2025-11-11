Netflix Oscar Isaac em Frankenstein





















Para muitos, cinema e política não se misturam; já para outros, é bem diferente.

Oscar Isaac disse à Variety no final de agosto, antes da estreia mundial de Frankenstein, no Festival de Cinema de Veneza, que estava mais do que disposto a retornar como Poe Dameron em um futuro filme de Star Wars.

Isaac interpretou o charmoso piloto de caça X-wing, em três filmes da franquia Star Wars, entre 2015 e 2019. Mas o retorno à série de filmes da Disney se complicou um pouco para ele, algumas semanas depois, quando a ABC – rede de televisão pertencente à Disney – tirou o apresentador de talk-show Jimmy Kimmel, do ar, devido a comentários que ele fez sobre a morte da figura pública conservadora Charlie Kirk, por uma arma de fogo.

Samuel Goldwyn Films Oscar Isaac em O Livro de Floyd





Contudo, em uma nova entrevista para a revista GQ, Oscar Isaac foi questionado sobre um possível retorno a Star Wars, e acrescentou o seguinte esclarecimento: "Sim. Quer dizer, eu estaria aberto à ideia, embora no momento eu não esteja tão disposto a trabalhar com a Disney. Mas se eles conseguirem resolver a situação e, sabe, não sucumbirem ao fascismo, seria ótimo... se isso acontecer, então sim, eu estaria aberto a conversar sobre uma galáxia muito, muito distante. Ou qualquer outra coisa."

A GQ observa que a entrevista com o ator protagonista da nova versão de Frankenstein“aconteceu dois dias depois que a ABC e a Disney suspenderam a produção do programa Jimmy Kimmel Live!, em resposta aos comentários do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk”. Kimmel retornou à ABC, quatro dias após a entrevista da GQ com Isaac.

Walt Disney Studios Motion Pictures Oscar Isaac em Star Wars

Em seu monólogo no programa de 15 de setembro, pouco depois da prisão do suspeito de matar Charlie Kirk, Jimmy Kimmel ironizou: “Chegamos a um novo nível de baixeza no fim de semana com a turma do MAGA (Make America Great Again) tentando caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk, como algo diferente de um deles”. A declaração resultou na suspensão do apresentador. Quando retornou ao ar, em 23 de setembro, o apresentador emocionado disse que nunca foi sua intenção “minimizar o assassinato de Charlie Kirk”.