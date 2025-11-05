Universal Pictures A Múmia





Brendan Fraser e Rachel Weisz se reunirão para mais uma aventura da franquia A Múmia.

Os cineastas Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que se autodenominam pelo nome, Radio Silence , vão dirigir o quarto filme da franquia de ação que já dura décadas. Bettinelli-Olpin e Gillett tornaram-se mais conhecidos pelo público por Casamento Sangrento (2019) e por reviverem a franquia Pânico , para a Paramount , em 2022.

A Universal , estúdio responsável pelos filmes originais de monstros, não se pronunciou a respeito do retorno da dupla protagonista.

Brendan Fraser estrelou o reboot de A Múmia, em 1999, que também contou com Rachel Weisz no elenco e se tornou um sucesso de bilheteria. O blockbuster — que acompanha um caçador de tesouros que acidentalmente desperta um sacerdote egípcio amaldiçoado com poderes sobrenaturais — também consolidou Fraser como um herói de ação rentável. Ele retornou para duas sequências, O Retorno da Múmia , em 2001, e A Múmia: Tumba do Imperador Dragão , em 2008, embora Weisz tenha aparecido apenas na primeira das sequências.

A Universal tentou ressuscitar a franquia A Múmia, com Tom Cruise, em 2017, mas sem sucesso. O filme foi um fracasso comercial e não conseguiu dar início ao chamado "Universo Sombrio" do estúdio, que tinha como objetivo utilizar o catálogo de monstros clássicos da Universal para uma série de aventuras interconectadas.

Após se afastar de Hollywood devido a problemas pessoais, de saúde e uma acusação de agressão contra o ex-presidente da HFPA , Fraser teve um grande retorno à carreira com A Baleia (2022) , pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator . Durante a divulgação de A Baleia , Brendan Fraser disse à Variety que estaria aberto a revisitar seu papel mais popular, o aventureiro Rick O'Connell, em uma possível sequência de A Múmia.

“Não sei como funcionaria”, disse ele na época. “Mas eu estaria aberto à ideia, se alguém tivesse a proposta certa.”

Universal Pictures O Retorno da Múmia





Brendan Fraser pelo menos tem uma noção do que não funcionaria. Em 2022, ele analisou por que a versão de Tom Cruise para a franquia A Múmia, não agradou o público, em geral.

“É difícil fazer esse filme”, disse Fraser. “O ingrediente que tínhamos em nosso ‘ A Múmia ’, e que não vi no novo, era a diversão. Era isso que faltava naquela versão. Era um filme de terror, muito direto. ‘ A Múmia ’ deveria ser emocionante, mas não aterrorizante e assustador.”