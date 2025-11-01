Searchlight Pictures Emma Thompson em Boa Sorte, Leo Grande





Emma Thompson perdeu a paciência no programa The Late Show , quando o apresentador Stephen Colbert perguntou sobre seus sentimentos em relação à "iminente revolução da inteligência artificial" em Hollywood. Como uma roteirista vencedora do Oscar e do BAFTA por sua adaptação de Razão e Sensibilidade , em 1995, Thompson fica especialmente irritada quando o assunto são os chatbots de IA que perguntam se a atriz quer reescrever seus textos.

"Uma irritação intensa. Não consigo nem começar a descrever", disse Thompson sobre seus sentimentos em relação à inteligência artificial. "Porque eu escrevo à mão em um bloco de notas, em papel timbrado, na verdade, porque acredito que existe uma conexão entre o cérebro e a mão. Então, isso é muito importante para mim. E depois que termino de escrever algo, passo para um documento do Word. E, ultimamente, o Word fica perguntando constantemente: 'Você gostaria que eu reescrevesse isso para você?' E aí eu acabo dizendo: 'Não preciso que você reescreva o que eu acabei de escrever, pode ir se ferrar?! Vai se ferrar!' Estou muito irritada."

Walt Disney Studios Motion Pictures Emma Thompson em Cruella





Quando o apresentador Stephen Colbert disse a Emma Thompson para que ela simplesmente mostrasse ao computador a sua estatueta do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado , a atriz respondeu: "Acho que ele não se importaria". Ela então acrescentou que a tecnologia há muito tempo complica seu processo de escrita de roteiros.

“Quando eu estava terminando de digitar Razão e Sensibilidade no computador, voltei do banheiro e descobri que o roteiro inteiro tinha se transformado em hieróglifos”, lembrou Thompson. “O roteiro, tinha sumido completamente. Entrei em pânico. Fui até a casa do Stephen Fry, porque não tinha outra cópia, e ele passou oito horas me ajudando e o roteiro acabou se resumindo a uma única frase. Tive que refazer tudo. O computador tinha pegado e escondido… como se tivesse feito tudo de propósito.”

Universal Pictures Emma Thompson em Uma Segunda Chance para Amar

Emma Thompson é a mais recente vencedora do Oscar a se manifestar contra a inteligência artificial, em Hollywood. O renomado cineasta Guillermo del Toro, cujo filme mais recente, Frankenstein , estreia em 7 de novembro na Netflix , disse recentemente que preferiria morrer a ter que usar inteligência artificial em seu processo de filmagem.