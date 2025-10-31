Warner Bros. Pictures It: A Coisa





Halloween está batendo na porta!

Isso significa que a hora das bruxas e monstros aterrorizantes finalmente chegou.

O que poderia ser considerado como tabu, na realidade é uma grande atração para tantos e mais tantos. O estranho, o macabro, o sinistro, tornaram-se estâncias para alguns que buscam refúgio de suas vidas cotidianas frenéticas. Nas sombras do horror, existe algo de muito atrativo que gera entretenimento, enquanto deixa alguns aprendizados sobre como lidar com certos aspectos de nossas vidas.

E, poucos exploraram tão bem esse território a respeito de tudo o que é considerado maligno, como o autor Stephen King, vulgo “Rei do Terror”.

Ele é amplamente conhecido por seus romances de terror, mas também explorou outros gêneros, entre eles, suspense, policial, ficção científica, fantasia e mistério. Embora conhecido principalmente por seus romances, ele escreveu aproximadamente 200 contos, a maioria dos quais foi publicada em coleções.

As habilidades e talento de Stephen King proporcionaram oportunidades para muitas adaptações cinematográficas, sendo algumas, clássicos do cinema. Deste modo, o Palcos & Telas elaborou uma guia com alguns dos filmes mais relevantes que já foram adaptados de algum trabalho do renomado “Rei do Terror”.

Eis a lista de longas-metragens com suas devidas sinopses:

Carrie, a Estranha (1976)

A quieta e sensível adolescente Carrie White enfrenta insultos dos colegas na escola e abuso em casa de sua mãe, uma fanática religiosa. Quando estranhos acontecimentos começam a acontecer em torno de Carrie, ela começa a suspeitar que tem poderes sobrenaturais. Convidada para o baile da escola por Tommy Ross, Carrie tenta relaxar, mas as coisas tomam um rumo sombrio e violento. (Disponível no Telecine, Amazon Prime Video e Apple TV)

O Iluminado (1980)

Jack Torrance se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, que é atormentando por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a aterrorizar a sua família. (Disponível na HBO Max)

Cujo (1983)

Cujo, um doce cachorro São Bernardo, é picado por um morcego-vampiro e fica raivoso. A partir de então, ele espalha o terror em uma pequena cidade dos Estados Unidos e faz reféns uma mulher e seu filho, aprisionados dentro de um carro quebrado. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV)

Christine, o Carro Assassino (1983)

Arnie Cunningham compra um Plymouth Fury 1958, que ele chama de Christine. Ele então desenvolve uma obsessão doentia pelo carro, para o desespero de seu amigo, Dennis Guilder. Depois do valentão Buddy Repperton desfigurar Christine, o carro se restaura perfeitamente e começa a matar Buddy e seus amigos. (Disponível na HBO Max)

Colheita Maldita (1984)

A viagem de um médico com sua mulher é interrompida quando o casal encontra o corpo de um garoto na estrada. Eles tentam chamar a polícia e acabam em um vilarejo onde jovens adoradores de um culto macabro realizam sacrifícios humanos. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV)

Chamas da Vingança (1984)

Andy e Vicky participaram de experimentos secretos quando jovens. Eles se casaram e tiveram uma filha, que adquiriu uma estranha habilidade de causar incêndios com a força da mente. Logo, ela se torna alvo de uma enigmática agência.

Cemitério Maldito (1989)

O jovem médico Louis Creed se muda com sua família para o interior do Maine. Lá, eles fazem amizade com o simpático vizinho, Jud Crandall. O gato dos Creed morre em um acidente e Crandall aconselha Louis a enterrá-lo em um local misterioso perto do antigo cemitério de animais de estimação. O gato volta à vida, mas seu comportamento mudou para pior. Quando o filho caçula de Louis morre tragicamente, ele decide enterrar o corpo do menino no mesmo terreno, apesar dos avisos de Crandall. (Disponível na Amazon Prime Video e Apple TV)

Louca Obsessão (1990)

O famoso escritor Paul Sheldon sofre um acidente de carro e é socorrido pela enfermeira Annie, que afirma ser sua fã número um. Ela o leva para sua isolada casa e cuida de sua saúde, mas um dia acaba tendo acesso aos originais do próximo livro do escritor e descobre que sua personagem predileta será morta. Essa revelação faz com que sua personalidade doentia se revele. (Disponível na Amazon Prime Video)

O Nevoeiro (2007)

Depois que uma forte tempestade causa danos em sua casa, David Drayton e seu filho vão até a cidade para conseguir alimentos e suprimentos. Logo depois, uma névoa espessa se forma e envolve toda a cidadezinha, deixando os Draytons e outras pessoas presas na mercearia. O terror aumenta quando criaturas monstruosas aparecem do lado de fora. Dentro da mercearia, a tensão cresce no momento em que uma fanática religiosa exige um sacrifício. (Disponível na Amazon Prime Video)

It: A Coisa (2017)

Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta de seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos. (Disponível na HBO Max)