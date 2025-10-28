Universal Pictures Olivia Wilde em Rush: No Limite da Emoção





Olivia Wilde se juntou a Pedro Pascal e David Harbour em Behemoth! (traduzindo, Gigante!), um drama encabeçado por Tony Gilroy para a Searchlight Pictures .

A atriz Eva Victor também está na lista de convocados para o longa, que começa a ser filmado em Los Angeles, ainda nesta semana.

Warner Bros. Pictures Olivia Wilde em O Incrível Mágico Burt Wonderstone





O projeto é o primeiro grande trabalho de Gilroy, desde que ele concluiu todos os seus compromissos com a segunda temporada de Andor , do universo de Star Wars , que acabou lhe rendendo uma indicação ao Emmy de Melhor Série . Tony Gilroy também escreveu o roteiro de Behemoth!, e está produzindo com Sanne Wohlenberg e John Gilroy, ambos trabalharam ao seu lado em Andor .

Embora a Searchlight ainda não tenha divulgado uma sinopse oficial para o novo filme, fontes revelaram ao The Hollywood Reporter que a história é descrita como uma carta de amor à música dos filmes e às pessoas que a produzem. A história é de um músico, interpretado por Pedro Pascal, vindo de uma família de também músicos que retorna a Los Angeles.

A mais recente adição no elenco, Olivia Wilde, interpretará a ex-namorada do protagonista, interpretado por Pascal.

Warner Bros. Pictures Olivia Wilde em Não Se Preocupe, Querida





Os próximos projetos cinematográficos de Wilde, são: o thriller erótico, I Want Your Sex – ainda sem tradução brasileira – do cineasta Gregg Araki, onde irá protagonizar ao lado do jovem Cooper Hoffman; e, sua mais nova aventura atrás das câmeras, The Invite – também sem tradução brasileira -, uma comédia, que é um remake do filme espanhol Sentimental , de Cesc Gay, que encobre dois casais discutindo sobre os seus devidos relacionamentos.

The Invite , que ela dirigiu e no qual também contracena, terá no elenco: Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton.

No início deste ano, ela apareceu na série multipremiada de Seth Rogen, O Estúdio , para Apple TV+ . Entre seus mais recentes projetos lançados no cinema, temos Babilônia (2022) , de Damien Chazelle, e o thriller psicológico Não Se Preocupe, Querida (2022) - que ela também dirigiu - ambos filmes foram muito mal recebidos, tanto pela crítica especializada quanto pelo público geral.