Netflix Annette Bening em Nyad





Se tem um nicho cinematográfico que, em certos momentos, produz algumas das mais belas pérolas, é aquele que foca em romances de personagens de uma idade (um pouco) mais avançada e que acaba de ganhar mais um representante de respeito.

George Clooney e Annette Bening estrelarão In Love – ainda sem título no Brasil - uma adaptação do best-seller do New York Times , escrito por Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss (no traduzido, Apaixonados: Um Livro de Memórias de Amor e Perda), que será dirigido por Paul Weitz.

Com o seu livro In Love , Bloom escreveu sobre como perdeu lentamente o marido para o Alzheimer, como os dois tomaram a decisão de viajar para a Suíça para terminar a vida dele e a sua luta diária para seguir em frente como uma mulher viúva. O elogiado livro serviu como uma afirmação do amor e do poder dos relacionamentos, em nossas vidas. Também foi nomeado o melhor livro na categoria não ficção pela revista TIME e incluído em sua lista dos 100 livros de leitura obrigatória.

Netflix George Clooney em Jay Kelly





O diretor americano Paul Weitz, indicado ao Oscar , cujos filmes recentes incluem Paternidade (2021) e Seguindo em Frente (2022) , coescreveu o roteiro com a autora Amy Bloom.

Eddie Vaisman e Julia Lebedev, que produziram o próximo drama estrelado por Brendan Fraser, Família de Aluguel (2025) , desenvolveram o projeto e vão produzir por meio de sua produtora Sight Unseen .

Também estão na produção Andrew Miano e Paul Weitz, por meio de sua produtora Depth of Field , enquanto Clooney também produzirá, junto de seu parceiro da Smokehouse Pictures , Grant Heslov.

Walt Disney Studios Motion Pictures Annette Bening em Capitã Marvel





O veterano George Clooney está cogitado como um dos competidores dessa próxima temporada de premiações com Jay Kelly , a mais nova comédia dramática de Noah Baumbach, que já teve sua estreia oficial na última edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza , e tem estreia agendada, na Netflix , em 5 de dezembro.

Já a atriz Annette Bening poderá ser vista, em breve, ao lado de Jessie Buckley, em A Noiva! , uma versão singular de Maggie Gyllenhaal, sobre a história da icônica Noiva de Frankenstein. A Warner Bros. marcou o lançamento do filme para 6 de março de 2026.