Johnny Depp está em negociações finais para estrelar “Ebenezer: A Christmas Carol” (no traduzido, Ebenezer: Um Conto de Natal), uma adaptação do clássico conto de Natal de Charles Dickens, para a Paramount Pictures .

O diretor de terror Ti West ( Pearl; MaXXXine ) dirige o filme a partir do roteiro de Nathaniel Halpern, e Andrea Riseborough ( Oblivion; Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) ) coestrela. Emma Watts é a produtora, e Stephen Deuters e Jason Forman são os produtores executivos.

Caso o acordo seja fechado, o estúdio pretende lançar o projeto em 13 de novembro de 2026.

Johnny Depp interpretará o papel principal de Ebenezer Scrooge, um empresário misantropo e avarento da Londres do século XIX, que é visitado pelos fantasmas do Natal do passado, presente e futuro, em uma tentativa de se salvar de uma vida após a morte, atormentada. O personagem tem sido um pilar do cinema natalino há décadas, incluindo: a adaptação clássica, Contos de Natal , de 1951, estrelada por Alastair Sim; em Os Fantasmas Contra-Atacam , de 1988, com Bill Murray; em O Conto de Natal dos Muppets , de 1992, com Michael Caine; e, em Os Fantasmas de Scrooge , de 2009, com Jim Carrey.

O diretor de Nosferatu (2024) , Robert Eggers, também está desenvolvendo sua própria versão da história pela Warner Bros. , com Willem Dafoe no papel de Ebenezer Scrooge.

O filme marcaria o primeiro papel de Depp em um grande estúdio desde Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald , de 2018. Ele foi demitido da franquia após perder uma acusação de difamação contra o tabloide britânico The Sun , que o havia chamado de "espancador de mulheres" em 2018, após alegações de abuso doméstico por sua ex-esposa, Amber Heard. (Em um julgamento separado nos EUA, em 2022, tanto Depp quanto Heard foram considerados culpados de difamação mútua.)

Desde então, Johnny Depp estrelou vários filmes independentes ( Minamata; Jeanne du Barry ) e, recentemente, filmou o suspense Day Drinker (ainda sem título no Brasil) para a Lionsgate , ao lado de Penélope Cruz, cuja estreia também está prevista para 2026. Além do primeiro filme de Depp como diretor, desde O Bravo , de 1997, no caso, o drama biográfico Modì: Três Dias na Asa da Loucura (2024) , estrelado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham e Al Pacino, que deve estrear nos cinemas americanos, em 7 de novembro.