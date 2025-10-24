Johnny Depp em Alice Através do Espelho
Walt Disney Studios Motion Pictures
Johnny Depp em Alice Através do Espelho


Ele está voltando!

Johnny Depp está em negociações finais para estrelar “Ebenezer: A Christmas Carol” (no traduzido, Ebenezer: Um Conto de Natal), uma adaptação do clássico conto de Natal de Charles Dickens, para a Paramount Pictures .

O diretor de terror Ti West ( Pearl; MaXXXine ) dirige o filme a partir do roteiro de Nathaniel Halpern, e Andrea Riseborough ( Oblivion; Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) ) coestrela. Emma Watts é a produtora, e Stephen Deuters e Jason Forman são os produtores executivos.

Caso o acordo seja fechado, o estúdio pretende lançar o projeto em 13 de novembro de 2026.

Johnny Depp em Edward Mãos de Tesoura
20th Century Studios
Johnny Depp em Edward Mãos de Tesoura

Johnny Depp interpretará o papel principal de Ebenezer Scrooge, um empresário misantropo e avarento da Londres do século XIX, que é visitado pelos fantasmas do Natal do passado, presente e futuro, em uma tentativa de se salvar de uma vida após a morte, atormentada. O personagem tem sido um pilar do cinema natalino há décadas, incluindo: a adaptação clássica, Contos de Natal , de 1951, estrelada por Alastair Sim; em Os Fantasmas Contra-Atacam , de 1988, com Bill Murray; em O Conto de Natal dos Muppets , de 1992, com Michael Caine; e, em Os Fantasmas de Scrooge , de 2009, com Jim Carrey.

Johnny Depp em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald
Warner Bros. Pictures
Johnny Depp em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald


O diretor de Nosferatu (2024) , Robert Eggers, também está desenvolvendo sua própria versão da história pela Warner Bros. , com Willem Dafoe no papel de Ebenezer Scrooge.

O filme marcaria o primeiro papel de Depp em um grande estúdio desde Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald , de 2018. Ele foi demitido da franquia após perder uma acusação de difamação contra o tabloide britânico The Sun , que o havia chamado de "espancador de mulheres" em 2018, após alegações de abuso doméstico por sua ex-esposa, Amber Heard. (Em um julgamento separado nos EUA, em 2022, tanto Depp quanto Heard foram considerados culpados de difamação mútua.)

Desde então, Johnny Depp estrelou vários filmes independentes ( Minamata; Jeanne du Barry ) e, recentemente, filmou o suspense Day Drinker (ainda sem título no Brasil) para a Lionsgate , ao lado de Penélope Cruz, cuja estreia também está prevista para 2026. Além do primeiro filme de Depp como diretor, desde O Bravo , de 1997, no caso, o drama biográfico Modì: Três Dias na Asa da Loucura (2024) , estrelado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham e Al Pacino, que deve estrear nos cinemas americanos, em 7 de novembro.

