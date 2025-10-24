Austin Butler está no começo das negociações para estrelar o reboot de Miami Vice, que será dirigido por Joseph Kosinski, para a Universal Pictures .
Se o acordo for fechado, Austin Butler interpretará James "Sonny" Crockett, ao lado de Michael B. Jordan, que fará o papel de Ricardo "Rico" Tubbs, os famosos detetives do sul da Flórida, que foram interpretados originalmente por Don Johnson e Philip Michael Thomas, na clássica série de TV, dos anos 1980. (Colin Farrell e Jamie Foxx também interpretaram os papéis na primeira adaptação para o cinema, Miami Vice, de 2006, dirigido pelo renomado cineasta Michael Mann.)
O jovem ator Austin Butler chegou ao topo da lista de galãs de Hollywood, após interpretar a lenda do rock and roll Elvis Presley, em Elvis (2022) , de Baz Luhrmann, que lhe rendeu um Globo de Ouro e um BAFTA , além de uma indicação ao Oscar de Melhor Ator .
Butler começou sua carreira em séries adolescentes como Zoey 101, Switched at Birth e O Diário de Carrie . Depois estreou na Broadway , na remontagem de The Iceman Cometh , até conquistar seu papel de destaque no cinema em Era Uma Vez Em... Hollywood (2019) , de Quentin Tarantino. Através de projetos, como Duna: Parte Dois (2024) , onde interpretou o vilão sociopata Feyd-Rautha, e, mais recentemente, no thriller policial Ladrões (2025) , de Darren Aronofsky, percebemos que em seu currículo, Butler acabou se tornando uma das estrelas de cinema, mais versáteis da indústria cinematográfica, em tempos recentes.
Já o diretor Joseph Kosinski, cujas recentes incursões em propriedades intelectuais existentes, no caso, Top Gun: Maverick (2022) e F1: O Filme (2025) , se mostraram inovadoras e lucrativas, ao mesmo tempo. Agora, chegou a vez de explorar “o glamour e a corrupção de Miami, dos meados dos anos 1980" com um reboot de Miami Vice.
O filme, explica a sinopse oficial, é "inspirado no episódio piloto e na primeira temporada da série de televisão histórica que influenciou a cultura e definiu o estilo de tudo, da moda à produção cinematográfica". A projeto, que será filmado para IMAX , está previsto para iniciar no próximo ano. O novo Miami Vice tem estreia prevista para 6 de agosto de 2027.