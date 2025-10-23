Paramount Pictures McKenna Grace e Mason Thames numa cena do filme

Los Angeles- Se Não Fosse Você. McKenna Grace sobre Mason Thames:"aconteceu!" Os dois atores abrem o jogo e revelam o que rolou durante as filmagens das cenas românticas entre os dois. Eles interpretam o casal de adolescentes na estória, baseada numa obra da escritora americana Collen Hoover. Segundo dados de maio deste ano, o livro já vendeu 32 milhões de cópias.

Qual a estória de Se Não Fosse Você?

O filme é baseado num livro homônimo lançado em 2019. O romance mostra o relacionamento conturbado entre uma mãe, Morgan, e sua filha adolescente, Clara, após um trágico acidente de carro que mata o marido de Morgan, Chris, e sua irmã, Jenny.

As consequências do acidente revelam que Chris e Jenny tinham um caso de longa data, forçando Morgan e Clara a confrontar segredos devastadores enquanto tentam reconstruir suas vidas e seu relacionamento uma com a outra.

A estória explora temas de amor, luto e perdão através dos olhos de mãe e filha, enquanto elas encontram conforto em pessoas inesperadas e navegam por suas próprias jornadas de amadurecimento.

Quem está no elenco do filme?

O elenco traz McKenna Grace (Ghostbusters, Mais Além) no papel da adolescente Clara. A mãe é interpretada pela atriz Allison Williams (Corra!).O marido é vivido pelo ator Scott Eastwood (Uma Longa Jornada).A amante dele é interpretada pela atriz Willa Fitzgerald (A Queda Da Casa De Usher). O elenco traz ainda Mason Thames (Telefone Preto) como o namorado da adolescente Clara e Dave Franco (Truque De Mestre) entre outros.

Quem é o diretor do filme?

Josh Boone é conhecido por dirigir o filme de 2014 A Culpa é das Estrelas, assim como outros filmes e a minissérie A Dança Da Morte, em 2021.

Mckenna Grace fala sobre Mason Thames: "Química? Aconteceu!"

Um dos destaques da estória é o relacionamento amoroso do casal adolescente Clara e o Miller, vividos pela atriz McKenna Grace e Mason Thames, respectivamente.

A atriz Mckenna Grace descreve como foi a química entre ela e seu par romântico na estória, o ator Mason Thames.

McKenna Grace: “A química? Deus, um trabalho extenso, extenso. Foi tão difícil ter química com ele”, diz atriz em tom de brincadeira.

Em seguida, ela acrescenta: “Hum, foi a coisa mais fácil que já fiz. Hum, quero dizer, isso... como eu disse, definitivamente ajudou que eu conhecesse o Mason há tanto tempo antes, antes das filmagens, mas, hum, sinto que mesmo se tivéssemos nos conhecido apenas no dia, teria sido o mesmo resultado.

Sempre tivemos uma conexão, então, honestamente, não precisávamos fazer muito. Mas passamos pelo roteiro um milhão de vezes antes das filmagens, então não sei, simplesmente aconteceu.”

Assista à entrevista com a atriz McKenna Grace durante a estreia em Los Angeles









O colega de elenco concorda, observando que eles se conheceram cerca de um ano antes de iniciarem a produção mas ele sentiu como se conhecessem há muito mais tempo.

Mason Thames: Quero dizer, honestamente, essa foi a parte mais fácil. Quero dizer, eu e Mckenna, foi desde a primeira vez que a conheci. Eu a conheci, tipo, um ano antes das filmagens, e, hum, eu nunca tive uma conexão com alguém assim na minha vida. Foi tão, tão fácil, então o fato de que conseguimos... E eu sinto que, ao entrar em um trabalho como este, normalmente é alguém que você nunca conheceu antes, então pode ser um pouco estranho e meio que passar pelas etapas, mas com Mckenna foi tão fácil, e, hum, nós apenas nos divertimos muito. Então, fazer isso com ela foi especial.

Assista à entrevista com o ator Mason Thames no tapete vermelho em Los Angeles













Por que o diretor resolveu trazer este filme para a tela?

Josh Boone: O que me cativou e me atraiu foi certamente a história de amadurecimento nela e o relacionamento entre, hum, você sabe, Miller e, hum, Clara. E, hum, essas coisas com as quais eu me identifiquei e senti que poderia fazer bem, e, hum, você sabe, hum, também gostei, obviamente, de toda a parte do Dave e da Allison.

Mas eu tenho um lugar especial no meu coração para filmes de amadurecimento e coisas assim, e cresci assistindo a muitos desses filmes, e, ah, não sai muito mais disso no cinema.

A escolha do elenco

Josh Boone: Eu sempre soube que queria trabalhar com a Allison, e ela fez teste para o meu primeiro filme, então eu a conhecia há muitos anos e conhecia o Dave há muito tempo e sabia que queríamos colocá-los no filme juntos, ah, e pensei que eles teriam uma boa química, e pensei que eles eram, ah...

E quando você os encontra, eles são muito semelhantes, uh, na maneira como abordam a atuação. Mckenna Grace interpreta Clara e, hum, realmente acho que ela é uma das atrizes mais brilhantes prestes a se tornar uma das maiores estrelas de cinema em Hollywood. Acho que ela é tão talentosa e, sabe, ela é uma atriz incrível e, tipo, ela é tão alegre e engraçada e traz tanta luz e energia ao set todos os dias.

As pessoas dizem isso, mas, tipo, eu realmente quero dizer isso, tipo, ela e o Mason eram, tipo... Você nunca poderia ter pedido duas pessoas melhores para interpretar esses papéis para você e depois ter que trabalhar com elas todos os dias, da mesma forma que Dave e Allison, que são, novamente, muito engraçados.

Ninguém se leva tão a sério. Agora, nenhum de nós realmente se leva tão a sério, e é por isso que fazer um filme como este é muito mais fácil. Cada cena do filme, eu diria especialmente as cenas do Dave e da Allison, nós reestruturamos com eles do zero. Praticamente qualquer cena em que Dave e Allison estavam juntos, nós reescrevemos para eles.

Um, Mason e Mckenna, mais jovens, um pouco diferentes, mas eles sempre estavam, obviamente, trazendo coisas para nós ou experimentando coisas novas também. E, novamente, algumas das partes mais engraçadas do filme e as melhores partes do filme são improvisadas. Você sabe, todas as grandes falas engraçadas do filme que geram as grandes risadas no cinema não são coisas que foram escritas, na maior parte.

São apenas coisas naturais que aconteceram enquanto todos se divertiam. Este é um filme para um público em massa, e é como se precisasse ser esperançoso e dar às pessoas um motivo para se sentirem positivas ao sair do cinema, e é como se todas essas coisas estivessem no livro, mas, tipo, não são, hum, exploradas da maneira que você as exploraria em um filme.

Então, uh, eu acho que você está sempre procurando aquele equilíbrio fino entre, tipo, as coisas reais e engraçadas da vida que aconteceriam independentemente do que estava acontecendo na sua vida que era ruim, sabe? Então, uh, a vida, a vida continua e as coisas continuam acontecendo e você ainda vai rir de algumas coisas.

Assista à entrevista com a atriz Allison Williams





























Um filme para mães e filhas

Josh Boone: O que eu realmente pensei foi que faz muito tempo que não há um filme realmente bom sobre uma mãe e uma filha. Ah, e se houvesse um filme que mães e filhas pudessem ir ao cinema e assistir juntas, e que elas assistissem em 10 anos e mostrassem suas filhas no sofá um dia ou algo assim, sabe?

Bem, não há tantos filmes feitos para as pessoas hoje como costumava haver, então é como se, uh, se pudermos fazer um ótimo para mulheres e para mães e filhas irem juntas ao cinema, isso é mais do que a maioria das outras pessoas está lançando nos cinemas este ano.

A autora Colleen Hoover

Josh Boone: Colleen Hoover conta histórias sobre, você sabe, uh, uh, novamente, ela cria personagens que são bastante reais e envolventes em situações que a maioria das pessoas não enfrenta no dia a dia, mas que lhe dão o impulso dramático que você precisa para lidar com todos esses relacionamentos de personagens e relacionamentos pessoais entre membros da família.

Assista à entrevista com o ator Scott Eastwood na estreia em Los Angeles





“A estória vai fazer você se sentir esperançosa e mais leve”.

A afirmação foi feita pelo ator Dave Franco ao descrever como ele espera que as pessoas se sintam ao sair do cinema.

Dave Franco: E esses filmes, eles têm um pouco de tudo. Eles têm drama, têm lágrimas, têm humor, têm aqueles personagens relacionáveis que parecem verdadeiros na vida. Ah, com certeza poderíamos usar um pouco de esperança. E eu, eu acho que é por isso que as pessoas vão responder a este filme, é como, não sei, falando por mim, os tipos de filmes e programas de TV que estou buscando, está um pouco mais difícil ir para essas coisas mais sombrias agora, só por causa do que está acontecendo no mundo. E então algo como isso, é bom sair do cinema, sentir um pouco de esperança, sentir um pouco de catarse e apenas, tipo, sentir-se um pouco mais leve.

Assista à entrevista com o ator Dave Franco durante o lançamento do filme em Los Angeles









O cineasta Josh Boone acrescenta que ele espera ver as famílias mais unidas depois que assistirem ao filme.

Josh Boone: Espero que eles vão abraçar suas mães ou abraçar suas filhas, ou, ou queiram ver suas famílias, ou, hum, pensem um pouco diferente sobre problemas pequenos que suas famílias possam ter em comparação com isso. É lidar com pessoas que passaram por algo traumático, e as pessoas parecem gostar de ler sobre isso ou assistir.

Assista ao trailer









