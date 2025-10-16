UNIVERSAL PICTURES O Telefone Preto 2

A terceira semana do mês de outubro vem cheia de novidades nas salas de cinema.

Ao todo, são 13 estreias, entre filmes ficcionais, animações e documentários. Sendo que o maior destaque vai para a sequência O Telefone Preto 2 (2025), de Scott Derrickson.

A obra de terror sobrenatural é a continuação de O Telefone Preto (2021) , também dirigido por Derrickson. O longa-metragem estrelado pelo ator indicado ao Oscar , Ethan Hawke, foi um grande sucesso de bilheteria, faturando pouco mais de $160 milhões de dólares, com uma produção orçamentada de $18 milhões de dólares. O filme também foi muito bem visto, entre a crítica especializada, obtendo uma aprovação de 81% no site Rotten Tomatoes .

Paramount Pictures O Bom Bandido

Outro destaque é a comédia policial O Bom Bandido (2025), primeiro longa-metragem do cineasta Derek Cianfrance, em nove anos. Seu último trabalho para as telas, foi o drama romântico A Luz Entre Oceanos , de 2016. Agora, ele está de volta, totalmente repaginado, com uma comédia estrelada por Channing Tatum, além de um elenco calibrado, com destaques para Kirsten Dunst, Ben Mendelsohn, LaKeith Stanfield, Juno Temple, Melonie Diaz, Uzo Aduba e Peter Dinklage.

SATO Company Detetive Conan: O Pentagrama de Milhões de Dólares

No campo das animações, são três estreias: a animação brasileira de traços japoneses Eu e Meu Avô Nihonjin (2025); a produção de desenho familiar Entre Penas e Bicadas (2021); e o anime japonês Detetive Conan: O Pentagrama de Milhões de Dólares (2025).

Na categoria documentário, temos Sede de Rio (2025), de Marcelo Abreu Góis, sobre o Seu Nir, um homem que precisa sempre pagar uma promessa por aqueles que perderam a vida, no lugar que ele fez a dele.

Entertainment One Incêndios

Além da reestreia da renomada obra ficcional Incêndios (2010), de Denis Villeneuve, que retorna aos cinemas, depois de 15 anos, com uma versão remasterizada em 4K.

Abaixo, guia com as sinopses das principais estreias da semana, nos cinemas:

O Telefone Preto 2 (2025)

Em 1982, quatro anos após os eventos do primeiro filme, Finney Blake tenta lidar com o trauma de ter sido sequestrado e, depois, assassinado o Agarrador. Enquanto isso, sua irmã paranormal, Gwen, começa a ter visões aterrorizantes de crianças mutiladas e pesadelos com um telefone tocando.

O Bom Bandido (2025)

Após escapar da prisão, o ex-soldado e ladrão profissional Jeffrey Manchester, encontra um esconderijo dentro de uma loja de brinquedos, sobrevivendo por meses sem ser detectado, enquanto planeja seu próximo passo. No entanto, quando Jeffrey se apaixona por uma mãe divorciada, sua vida dupla começa a desmoronar, desencadeando um jogo de gato e rato à medida que seu passado se aproxima.

O Último Rodeio (2025)

Na esteira de uma crise, um ex-montador de touros de 50 anos de idade, decide voltar ao esporte, apesar de seu relacionamento tenso com sua filha de temperamento forte. Confrontado por seus demônios, ele contempla o maior dos sacrifícios por sua família.

Entre Penas e Bicadas (2021)

A animação chinesa mostra a trajetória de Goldbeak, uma jovem águia, que foi criada por uma família de galinhas depois de perder seus pais.

Detetive Conan: O Pentagrama de Milhões de Dólares (2025)

Ambientado em Hakodate, acompanhamos a missão de Conan e Heiji em deter o poderoso assaltante Kaito Kid após o próprio anunciar o roubo de duas espadas ligadas ao tesouro secreto da família Onoe.

Incêndios (2010)

No longa-metragem indicado ao Oscar , temos Nawal, uma mulher à beira da morte do Oriente Médio e que vive em Montreal, Canadá, deixa cartas para seus filhos gêmeos para serem lidas quando ela falecer. Jeanne deve entregar a dela para o pai que nunca conheceu e Simon deve entregar a dele para o irmão que nunca soube que tinha. Os irmãos gêmeos viajam para o Oriente Médio, separados, lá eles vivenciam atos de brutalidade, além de descobrirem uma história familiar surpreendente, com revelações sobre si mesmos.