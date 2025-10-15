UNIVERSAL PICTURES Mason Thames e Ethan Hawke numa cena de O Telefone Preto 2

Los Angeles- O Telefone Preto 2: Ethan Hawke e o elenco alertam que o Pegador está de volta com sede de vingança e mais assustador. Poderes sobrenaturais, banho de sangue, experiência maluca, os atores contam detalhes sobre o novo filme na estreia em Los Angeles.

Qual a trama do novo filme?

A jovem Gwen, de 15 anos, está aterrorizada com uma série de pesadelos. Ela recebe chamadas do telefone preto e vê visões perturbadoras de três meninos sendo perseguidos em um acampamento de inverno. Acompanhada de seu irmão, Finn, eles vão até o acampamento para resolver o mistério, apenas para confrontar o Pegador. O assassino está de volta como um espírito ainda mais poderoso.

" Você quer que eles derrotem o inimigo que eu sou".

Ethan Hawke : Bem, este é o meu terceiro filme com Scott Derrickson e Cargill (C.Robert,roteirista e co-produtor), você sabe, a equipe de roteirista e diretor, e eles sabem tanto sobre este gênero, eles o amam tanto, que eu sinto como se estivesse, tipo, eh, tocando guitarra base com os Beatles ou algo assim. Eles simplesmente, neste gênero, eles sabem, são fantásticos nisso.

Eu sempre sinto que se você não se importa com os personagens, então você não se importa com as acrobacias, então você não... Você sabe, quero dizer, é um... Muitos filmes de ação e thrillers e filmes de terror, eles meio que esquecem de fazer você se importar com os personagens, e então não importa quantos movimentos de câmera legais você tenha ou quantas coisas legais você exploda.

Eu, eu fiquei realmente emocionado por esses jovens no filme. Eu realmente fiquei. Eu achei, eu achei que eles eram realmente bonitos. Então, quando você se importa com eles, você quer que eles derrotem o inimigo que eu sou.

Quem é o diretor?

O diretor Scott Derrickson é mais conhecido pelo trabalho no gênero de terror e por dirigir o filme de super-herói da Marvel, Doutor Estranho.

Outros filmes no currículo do cineasta:

O Exorcismo de Emily Rose (2005): Baseado vagamente em uma história real, este filme mistura um drama legal com terror sobrenatural.

A Entidade (2012): Este filme segue um escritor de crimes reais que descobre uma série de perturbadores filmes caseiros em sua nova casa. É considerado um dos filmes mais assustadores já feitos e ajudou a solidificar o modelo de negócios da Blumhouse.

Livrai-nos do Mal (2014): Um filme de terror sobrenatural sobre um policial de Nova York que se une a um padre para combater possessões demoníacas.

O Telefone Preto (2021): Uma adaptação de um conto de Joe Hill, este filme conta a história de um menino sequestrado que se comunica com os fantasmas das vítimas passadas de seu assassino através de um telefone desconectado. Derrickson afirmou que essa história se baseia em sua própria infância traumática.

Quem está no elenco?

O novo filme traz de volta personagens importantes do primeiro. Além do astro Ethan Hawke, no papel do Pegador, também está de volta o ator Mason Thames como o menino Finney Blake,o único sobrevivente do primeiro filme. A atriz Madeleine McGraw volta a viver a irmã dele, Gwen Blake. Ela tem habilidades sobrenaturais e faz um papel de destaque na nova trama.

Experiência maluca

O ator Mason Thames viveu o menino que foi o único a sobreviver no primeiro filme.Na estreia em Los Angeles, agora mais maduro aos 19 anos, o ator lembrou que muito tempo passou e a sensação é bem diferente da primeira vez, quando ele tinha apenas 14 anos.

Mason Thames: É muito divertido e, hum, muito assustador. E trazer este mundo de volta às telonas novamente, e trazer o Finney de volta após cinco anos, é, hum, é louco. É uma experiência maluca. Esta é a... A primeira estreia foi aqui quando eu tinha 14 anos, e estou de volta aqui, e é, é realmente estranho. É como um momento de ciclo completo.

Visões sobrenaturais

A atriz Madeleine McGraw conta que no novo filme o público vai conhecer mais sobre a estória da personagem que ela vive, Gwen Blake.Ela tem um papel importante na nova trama.

Madeleine McGraw : Foi honestamente um grande desafio para mim. Estou realmente feliz por termos conseguido mergulhar mais fundo na estória dela e aprender mais sobre seus sonhos e essas visões que ela está tendo. Hum, eu acho que foi interessante porque ela é mais velha e eu também sou, e nós meio que tivemos esse grande intervalo de tempo entre nós. E assim, foi um desafio interessante para mim pegar os eventos traumáticos que ela teve no passado e que ela carregou com ela no futuro.

Fantasma vingativo

Outro que está de volta é o cineasta Scott Derrickson. Ele fala sobre as novidades e os destaques do novo filme.

Scott Derrickson: Eu acho que o Mason, você sabe, em apenas alguns anos, realmente, uh, se tornou um galã de cinema, com boa aparência. E, ao conhecer o Finn, fiquei muito interessado em como ele estaria processando o que havia acontecido com ele ainda. E, uh, e claro, o filme é sobre esse medo que ele não conseguiu aceitar ou processar bem, e que se transformou em raiva. E, e ele se tornou uma pessoa violenta, e tem certas ideias sobre ser destemido e lutar de volta da maneira que aprendeu com seu amigo, Robin, no primeiro filme. Tudo isso é meio desconstruído, uh, à medida que ele avança.

Você tem um tipo de Freddy Krueger (A Hora do Pesadelo), você sabe, um fantasma vingativo que voltou dos mortos, com uma máscara, e, uh, e o que Ethan traz para esse estereótipo é eloquência e inteligência e, um, você sabe, ferocidade de linguagem que não é algo que muitos atores conseguiriam fazer.

Eu realmente senti que precisava prestar respeito aos caras que dirigiam esses acampamentos que eu frequentei quando estava no ensino médio, que realmente, uh, mudaram minha vida, e realmente, uh, me deram, uh, alguma orientação em um momento que eu precisava. Eu senti que, uh, prestar homenagem a isso faz uma narrativa interessante. E eu não acho que haja outro ...

Eu não acho que haja outro ator vivo que poderia ter feito um trabalho melhor do que o Damian.

O acampamento onde acontece a trama

Scott Derrickson : nós encontramos este lugar, o acampamento Candolor, e assim que entrei lá, pensei: "Oh, meu Deus, isso ... Eu sinto que estou de volta em Denver, nas Montanhas Rochosas, no início dos anos 80." Mas na época, não havia neve no chão. Estávamos planejando fazer neve falsa, e então ficamos presos. Eu não sabia o que ia acontecer. E então, uh, o verdadeiro deus do cinema sorriu para nós e despejou mais neve em um período de tempo mais curto do que eles já tiveram lá registrado. Quando você vê a neve no filme, é neve de verdade. Nós colocamos ... e claro, construímos a cabine telefônica onde ela está, mas aquele lago congelado e aquela cadeia de montanhas são reais, estão atrás disso. Uh, as pessoas podem pensar que é efeito especial, uma tela verde. Não é. É real.

O visual e o som do filme

Scott Derrickson: Eu acho que Black Phone 2 é uma experiência audiovisual bastante única, disciplinada e em camadas. Há muito esforço e detalhe na aparência do filme Super 8, o que fizemos com o filme Super 8, como o integramos com a fotografia digital do filme, para que a experiência visual do filme não vai parecer com outro filme que você já viu. Eu não acho que já vi um, um filme em um cinema com mais material Super 8 do que este.

E não é apenas material Super 8. É filmes muito específicos, uh, e processamento muito específico, uma aparência muito específica que queríamos para o filme.

E sonoramente, uh, é uma produção extremamente disciplinada também. Meu filho, Atticus Derrickson, fez a trilha sonora, e a integração da trilha sonora e este, uh, design sonoro expressivo, e o som dos elementos de inverno do filme, um, a música que toca, algumas das inserções nela, tudo isso contribui, em última análise, para uma experiência muito cinematográfica.

