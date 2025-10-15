Paramount Pictures Elenco do filme O Bom Bandido

Los Angeles- O Bom Bandido.Channing Tatum: “agora me sinto um verdadeiro ator”. O astro conta que conversou com o personagem verdadeiro todos os dias, de um a dois meses para se preparar para o papel.O elenco e o diretor conversaram com jornalistas em Los Angeles. O filme chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 16 de outubro.

Qual a história de O Bom Bandido?

O filme mostra o caso real de um pai desperado para dar aos seus filhos uma vida melhor. Cansado de trabalhar muito, sempre explorado pelos patrões que só aceitam pagar salários bem abaixo dos valores justos para alguém sustentar uma família, ele comete o erro de começar a roubar restaurantes Bastante inteligente e observador, ele tem a idéia de entrar nos estabelecimentos pelo telhado. Com isso, ele ganha o apelido na imprensa de O Homem Do Telhado.

Ao ser preso e enviado para uma penitenciária, ele consegue escaper e se esconde em uma loja de brinquedos durante vários meses.Em uma de suas saídas ele conhece uma mulher frequentadora de uma igreja. Os dois se apaixonam, mas uma série de erros colocam o personagem no caminho de um desfecho imprevisível e perigoso.

Assista: o astro Channing Tatum conversou com membros da indústria de Hollywood e jornalistas, durante a exibição do filme em Los Angeles. Este repórter esteve presente e gravou estas declarações do ator.

Quem é o diretor do filme?

Derek Cianfrance é conhecido por dirigir dramas com um estilo naturalista e psicologicamente intense. O cineasta se concentra em relacionamentos familiares complexos e turbulências emocionais. Ele é mais conhecido por filmes como Namorados Para Sempre, O Lugar Onde Tudo Termina e A Luz Entre Oceanos, além da minissérie da HBO Eu Sei Que Isso É Verdade. Seu trabalho frequentemente apresenta atuações cruas e poderosas.

Por que contar esta história?

Derek Cianfrance: Fui atraído pela história de Jeffrey Manchester, eu acho, hum, quando ouvi a história, parecia um filme. Eu consegui ver isso imediatamente como um filme.

Hum, eu me senti atraído pelo seu personagem porque ele era tão, hum, contraditório. Hum, ele era caloroso e criminoso ao mesmo tempo. Ele era, ele era sincero e perigoso. Hum, ele era um amante e, hum, um pai que só queria fazer o melhor para sua família, mas meio que fazia isso de maneiras muito extremas.

Eu sempre tento pensar, tipo, parecia que Jeffrey Manchester, se ele quisesse matar uma formiga, usaria um martelo. Hum, e eu acho que isso é, você sabe, e eu queria fazer um filme que parecesse, hum, os filmes que eu amava quando crescia, e eu queria fazer um filme que mostrasse, hum, todo o potencial que os filmes poderiam ter.

4 anos, 400 horas de conversas com o personagem verdadeiro

E eu, eu adoro ser um membro da plateia, e eu adoro sentar em um filme e, você sabe, sentir, tipo, uma montanha-russa de emoções entre, tipo, patos e humor e, você sabe, tensão.

E, e eu senti que a história dele tinha todos os elementos de todos os grandes filmes que eu adorava.

E, hum, e então, e então eu comecei a conversar com ele, e depois de, você sabe, quatro anos, cerca de 400 horas de telefonemas com ele, e eu conversei com todos na vida dele, parecia que era o próximo filme certo para eu fazer.

Assista: o cineasta Derek CianFrance conta como teve a idéia para trazer esta história real para o cinema

Quem está no elenco do filme?

Channing Tatum (Magic Mike) faz o papel principal, Kirsten Dunst (O Poder do Cão) interpreta a mulher que, sem saber que ele era um fugitive da polícia, se apaixona e vive um romance com ele. O elenco traz ainda Peter Dinklage (Game of Thrones), LaKeith Stanfield (Corra!), Juno Temple (Ted Lasso) e Uzo Aduba (Orange Is The New Black) entre outros.

Assista: Channing Tatum na estreia em Los Angeles

Kirsten Dunst: Eu interpreto a Leigh... Sinto muito. Ok. Eu interpreto Leigh Wainscott, que é, hum, uma mãe solteira de duas filhas. E ela se apaixona por Jeffrey, o homem do telhado, e, hum, eles têm um romance, um tipo de romance fadado ao fracasso. Mas, hum, eles realmente se apaixonam.

Assista: Kirsten Dunst na estreia em Los Angeles

Channing Tatum: Eu interpreto, uh, Jeffrey Manchester, hum, que depois é John Zorn. Mas, hum, Jeffrey Manchester, uh, assaltou cerca de 45 McDonald's, talvez mais. Hum, foi pego em um, foi condenado a 45 anos de prisão por isso. E, uh, decidiu fugir da prisão e dar a si mesmo uma segunda chance, e se escondeu em uma (loja de brinquedo) Toys "R" Us por cerca de seis meses.

Hum, lá ele se apaixonou meio que secretamente ao observar a Leigh, hum, através de monitores de bebê. E então teve uma conexão de amantes desafortunados, hum, com ela. E, e, hum, você sabe, eu não vou te contar como o filme termina, mas, hum, mas é, uh, é quem eu sou no filme.

O ator conversou com o personagem real todos os dias durante cerca de um ou dois meses

Channing Tatum: Uh, eu conversei com, uh, Jeffrey, um, Manchester quase todos os dias por cerca de um ou dois meses. E, uh, apenas, quero dizer, desde perguntar a ele questões explícitas sobre como ele faria as coisas, o que ele usaria, que sapatos ele estava usando, até falarmos sobre filmes.

Nós conversamos... ele é um grande fã de cinema. E ele ama Spielberg. E então nós falávamos sobre nossos filhos e, um, como nossas aspirações para o futuro. E nós apenas conversamos sobre tudo. E, você sabe, esse foi o começo, mas eu acho que provavelmente a maior preparação foi com, um, Derek, o diretor.

Quero dizer, eu... eu nunca serei Jeffrey Manchester, você sabe, especialmente nunca tendo conhecido ele. Mas eu não acho que você pode realmente ser as pessoas que você interpreta nos filmes, mesmo que elas sejam reais. Eu acho que sempre vai ser uma versão cinematográfica.

Você não pode contar a história completa da vida de alguém em 90 minutos. E, um, eu acho que, então, esse Jeff é um pouco de, é um estranho bebê esquisito entre Derek, o diretor, eu mesmo, e então o Jeff real.

Kirsten Dunst: Eu me preparei, hum, eu, eu fiz um sotaque. E eu também conversei muito com Derek sobre Leigh. E, hum, eu trabalho com alguém, então eu fiz minha preparação, minha própria preparação pessoal, e criei um vínculo forte com, uh, Lili Callias e Kennedy, que interpretam minhas filhas no filme.

Channing Tatum: Colaborar com Derek é, provavelmente, uma das coisas que eu acho que me fez sentir como um, como um verdadeiro, como ator agora, eu acho, durante todo esse tempo. Nós... Você falou, você disse isso antes, tipo, não, eu estou, eu estou confidante agora, bem, eu estou tipo pela primeira vez. ...

Kirsten Dunst: mais orgulhosa.

Channing Tatum: Sim,

Kirsten Dunst: : Como se eu pudesse dizer: "Sim, bom para você. Eu fiz isso.Você conseguiu sim.você fez!”

Channing Tatum: Sim. Sim. Eu acho que este filme, por alguma razão, não sei, levou 20 anos ou algo assim, mas eu, eu realmente sinto que mereci um lugar em algum lugar à mesa. E, e, você sabe, trabalhar com alguém como o Derek, que é um, ele é um cineasta magistral, e seu compromisso com esse, esse processo é incomparável.

Kirsten Dunst: Eu sempre quis trabalhar com Derek. Então, quando essa oportunidade surgiu, eu sabia que, e eu, e eu estava certo, foi muito gratificante para mim. O ambiente do que ele quer e como ele cria isso é simplesmente o melhor para um ator.

Então, no final do dia, tudo o que eu tenho é a experiência, e a experiência de cada um é uma coisa completamente diferente ao assistir ao filme. Para mim, isso significou muito e foi uma das melhores experiências que já tive.

Derek Cianfrance: Uh, trabalhar com Channing e Kirsten foi, é como um sonho realizado. Eles sempre foram alguns dos meus atores favoritos.

Hum, eu sinto que, em termos de, tipo, especificamente Channing, eu sinto que ele tem essa conexão com sua criança interior. Hum, ele tem uma qualidade muito Peter Pan, e eu sinto que ele nasceu para ser Jeffrey Manchester na tela.

Eu não acho que haja alguém que pudesse ter feito isso como ele fez, e ele se entregou completamente a este filme, ao seu papel. Ah, eu estava todos os dias, tipo, impressionado com sua capacidade, sua coragem e sua habilidade de, hum, ele diria: "Você quer que eu faça de novo? Eu farei de novo." E ele faria, ah, e, ah, mesmo que isso significasse fazer de novo completamente nu. Hum, ele simplesmente continuava, ele não tinha... Ele era, tipo, o maior aliado que se poderia ter em um set.

E então a Kirsten, eu acho, é, tipo, uma das melhores atrizes de todos os tempos, e eu sempre quis trabalhar com ela, e nós conversamos sobre fazer algo.

E, você sabe, para o personagem da Leigh, você sabe, a verdadeira Leigh era meio que a chave para desbloquear essa história, porque quando eu a conheci pela primeira vez, percebi quanta graça ela tinha e quanto amor ela tinha pelo verdadeiro Jeff, e como ela olhava para aquela experiência de, ah, seu romance com Jeff como, tipo, essa joia de sua vida, e seus filhos sentiam o mesmo.

E eu senti que precisava encontrar alguém que tivesse esse coração, mas também alguém que fosse forte, ah, alguém que não fosse fácil de manipular, alguém que não seria, hum, aproveitado.

E a Kirsten é, eu não sei, quero dizer, ela é fenomenal. Não acho que ela possa ser ruim. Hum, enquanto eu fazia o filme, eu estava sempre completamente admirado com tudo que ela fazia. E quando eu estava na sala de edição, literalmente, eu poderia usar qualquer take da Kirsten, porque ela estava sempre verdadeira, sempre verdadeira.

Peter, Lakeith, Juno, Ben Mendelsohn, Uzo, um, Emory Cohen, uh, Gabe Fazio, isso, isso, quando você faz um filme, você pode, tipo, é como fazer uma mixtape ou uma playlist. Você pode colocar todas as suas coisas favoritas nela e dentro dela. E esses são todos os meus atores favoritos.

Agora, tipo, quando eu estava no ensino médio, eu não costumava sair com os garotos populares, porque eu sentia que os garotos populares eram, tipo, frios, e eles apenas, você, eu, eu, saía com os garotos carinhosos , e todos os garotos carinhosos eram como os excluídos. E então eu sempre fui atraído por excluídos, e

De certa forma, como aquele especial de Natal antigo, A Ilha dos Brinquedos Perdidos(*), sabe? Hum, eu senti que meu elenco poderia ser, tipo, A Ilha dos Brinquedos Perdidos. E cada um daqueles atores, para mim, é como o Rudolph. Eles são, tipo, completamente únicos. Eles têm seus próprios superpoderes. Eles são, eles são, e todos têm corações incríveis e dons

incríveis. E se você conseguir o Rudolph para, você sabe, dirigir seu trenó, você, você, tipo, vai ganhar. Então eu tinha, tipo, uma equipe de, tipo, oito Rudolphs.

(*) Qual a estória do filme A Ilha dos Brinquedos Perdidos, mencionado pelo diretor?

A Ilha dos Brinquedos Perdidos foi um especial de natal exibido na tv americana em 1964.O clássico mostrava que todos os brinquedos quebrados e indesejados iam parar neste lugar.

Rudolph era um alce abandonado por todos porque ele tinha um nariz vermelho e todos evitavam amizade com alguém diferente. Issot udo apesar do bichinho ser carinhoso e estar sempre disposto a ajudar os outros ao seu redor.No final, ele acaba sendo um dos heróis da estória e vira ajudante do Papai Noel.

Assista: a atriz Uzo Aduba na estreia em Los Angeles

Assista ao trailer do filme O Bom Bandido





