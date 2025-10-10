20th Century Studios Sigourney Weaver em Alien 3





Após a última aparição de Ellen Ripley em Alien - A Ressurreição (1997) , de Jean-Pierre Jeunet, a veterana atriz Sigourney Weaver sugeriu um possível retorno ao mundo de Weyland-Yutani em um painel de reunião da franquia Alien, na Comic Con de Nova York.

“Walter Hill (produtor de Alien) é um grande amigo meu e escreveu 50 páginas sobre onde Ripley estaria agora, e elas são extraordinárias”, disse Weaver no palco, durante uma conversa moderada por Josh Horowitz. “Não sei se vai acontecer, mas já tive uma reunião com a Fox ou a Disney... Nunca senti necessidade [de reprisar o papel]. Eu sempre pensei: ‘Deixem-na descansar, deixem-na se recuperar’. Porém, o que Walter escreveu me parece muito verdadeiro, pois fala muito sobre a sociedade que encarceraria alguém que tentou ajudar a humanidade, mas ela é um problema para eles, então, ela está meio que escondida. Acho que são primeiras 50 páginas muito fortes. Estou pensando em trabalhar com Walter para ver como seria o resto da história.”

Durante o painel, o público foi surpreendido pela aparição da colega de elenco de Sigourney Weaver em Alien, Veronica Cartwirght, que interpretou Joan Lambert no filme de 1979. Enquanto as atrizes refletiam sobre o legado de quase 50 anos da franquia, Cartwright falou sobre como o filme foi subestimado pelos executivos do estúdio e como o público reagiu a Alien, quando estreou nos cinemas.

“Eles não deram [ao elenco] uma premiere com tapete vermelho”, disse Cartwright. “Fui ao Teatro Egípcio em Hollywood e vi pessoalmente, e quando a cena do estouro do peito aconteceu, as pessoas estavam se levantando de seus assentos e saindo do cinema. Ninguém tinha visto nada parecido. Foi realmente impressionante.”

Alien chegou recentemente na plataforma Disney+ com a série Alien: Earth , do canal FX , de Noah Hawley, que encerrou sua primeira temporada no mês passado. Enquanto Sigourney Weaver aguarda seu retorno em Alien, ela se aventura em uma galáxia muito, muito distante com o novo filme da franquia de Star Wars , O Mandaloriano e Grogu , que estreia no próximo ano.