A Disney está dando continuidade ao live-action de Enrolados, após suspender o projeto por tempo indeterminado, no início deste ano. O elenco ainda não foi definido, mas, Scarlett Johansson está cotada para interpretar a vilanesca Mãe Gothel.

A Disney interrompeu a produção do live-action em abril deste ano, após o fracasso comercial da adaptação cinematográfica de Branca de Neve , lançada em março. Entretanto, nos meses seguintes, o remake de Lilo & Stitch do estúdio, atingiu um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando $1 bilhão de dólares, globalmente.

Uma diferença fundamental entre Branca de Neve e Lilo & Stitch foi a relevância cultural (ou a falta dela), sugerem fontes internas. O Branca de Nev e original foi lançado em 1937 e não faz mais sucesso entre as crianças, nos dias de hoje. Enquanto isso, Lilo & Stitch , baseado no filme de 2002, nunca perdeu popularidade; tem sido um dos principais títulos da plataforma de streaming Disney+ e, somente em 2024, arrecadou mais de $2,6 bilhões de dólares, em vendas, no varejo. E, esse número imponente foi antes mesmo do adorável agente azul do caos retornar às telonas. Claramente, o estúdio espera que uma nova versão live-action de Enrolados, tenha um prestígio semelhante com um público mais jovem.

Enrolados, assim como o filme de animação original de 2010, é baseado na história dos Irmãos Grimm sobre a princesa Rapunzel, de cabelos longos e mágicos. Nesta aventura, ela acaba sendo resgatada de sua torre isolada por um fora da lei chamado Flynn Rider.

A atris e cantora Mandy Moore dublou a heroína de inclinações musicais no original, que arrecadou $592 milhões de dólares, em bilheterias, mundialmente. Esse teria sido um resultado melhor se o filme não tivesse, segundo informações, um orçamento de produção de $260 milhões de dólares. No entanto, o filme que ostenta a canção indicada ao Oscar , "When Will My Life Begin" , continua sendo uma fonte criativa para os estúdios Disney , com spin-offs, como o curta-metragem de 2012, Enrolados para Sempre , e a série de TV de 2017, As Aventuras Enroladas de Rapunzel .

O cineasta de O Rei do Show , Michael Gracey, continua em negociações para dirigir o live-action de Enrolados, a partir do roteiro de Jennifer Kaytin Robinson (reboot da Sony , de Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado ). O elenco adicional ainda não foi anunciado.