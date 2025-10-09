A24 Marty Supreme





Quando Timothée Chalamet conheceu o jovem diretor Josh Safdie, em uma festa em Nova York, em 2017, a estrela em ascensão, então, com 22 anos, estava sentada em um canto com um amigo e agindo de forma um pouco estranha. Safdie sentiu uma "aura" em torno de Chalamet, que tinha estourado naquele ano por sua performance em Me Chame Pelo Seu Nome (2017) .

Naquele momento, uma parceria criativa nasceu, com Timothée Chalamet, agora, estrelando Marty Supreme, de Josh Safdie. Nos oito anos desde o primeiro encontro, Chalamet emergiu como uma das estrelas de cinema mais consagradas de sua geração, conquistando duas indicações ao Oscar e liderando sucessos de bilheteria como a franquia Duna e o filme biográfico de Bob Dylan, Um Completo Desconhecido , do ano passado.

Safdie, por sua vez, construiu seu próprio perfil ao lado de seu irmão e ex-parceiro de direção, Benny Safdie. Dando continuidade a sucessos menores entre os críticos, como Amor, Drogas e Nova York (2014) e Bom Comportamento (2017) . Jóias Brutas , de 2019, rendeu a eles o Independent Spirit Award de Melhor Diretor .

A24 Marty Supreme





Recentemente, os irmãos Safdie resolveram seguir caminhos criativos diferentes, com Benny, comandando outro grande lançamento da A24 , Coração de Lutador: The Smashing Machine (2025) , e Marty Supreme marcando o primeiro filme solo de Josh, desde a separação profissional.

Marty Supreme teve um orçamento mais que o dobro de qualquer um de seus filmes anteriores – é, supostamente, o projeto mais caro da A24 , até o momento, saindo em torno de $70 milhões de dólares – montando um épico de época americano como só ele poderia fazer.

O cineasta Josh Safdie começou a jogar tênis de mesa ainda criança, seguindo os passos de gerações de sua família. Ele aprendeu sobre os lendários "personagens excêntricos imigrantes judeus do Lower East Side" que jogavam na mesa da cozinha de seus avós após o jantar de Shabat. "Isso me abriu os olhos para essa fascinante subcultura de desajustados que se reuniam em Nova York e jogavam por dinheiro o tempo todo", diz ele. "Você tem essa coisa que é tão significativa para você e não significa nada para os outros."

A24 Marty Supreme





Em 2018, sua esposa, Sara Rossein (produtora executiva e pesquisadora do filme), comprou um exemplar de The Money Player , o livro de memórias do campeão de tênis de mesa dos anos 50, Marty Reisman, em um brechó. Ela imaginou que Safdie gostaria da história.

“Tinha um cara meio esquisito na capa”, lembra Safdie. “Mostrei para o Timothée porque estávamos conversando, logo no começo de tudo. Eu disse a ele: ‘Quero fazer um filme sobre este mundo. Olha só, como é esse jogador’. Ele respondeu: ‘Caramba, parece comigo’.”

O projeto estava longe de receber o sinal verde, mas, assim que Chalamet soube da possibilidade de trabalhar com Safdie, mergulhou de cabeça. Marty Supreme o lançou em território desconhecido. Enfrentar um aspirante a campeão mundial de tênis de mesa, exigiu um comprometimento excepcionalmente rigoroso. Também exigiu que Timothée Chalamet se tornasse um pouco esquisito – algo que, Safdie sabia que ele estava disposto a fazer.

A24 Marty Supreme





Em 2018, o ator começou a ter aulas de pingue-pongue em uma academia, em Lower Manhattan, Nova York. Durante a pandemia, ele se desfez dos móveis da sala de estar de sua casa no bairro de Tribeca e os substituiu por um conjunto completo de tênis de mesa. Safdie veio um dia para avaliar o seu nível de habilidade – novamente, quatro anos antes de realmente gravar o filme – e, enquanto jogavam, acabou se machucando. "No meu apartamento, que não era feito para tênis de mesa, ele torceu o tornozelo completamente e ficou mancando por três meses", conta Chalamet.

Após os lockdowns da pandemia, Timothée Chalamet ficou bastante ocupado com outros projetos. Isso não significa que ele parou de treinar. "Tudo em que eu estava trabalhando era um segredo: eu tinha uma mesa em Londres, enquanto fazia Wonka. Em Duna: Parte 2, eu tinha uma mesa em Budapeste, na Jordânia. Eu tinha uma mesa em Abu Dhabi. Eu tinha uma mesa no Festival de Cinema de Cannes para A Crônica Francesa. Eu consegui um Airbnb em uma cidade [perto de] Saint-Tropez, com vista para o mar, e eu estava tendo aulas lá."