Estrela de A Casa Mágica da Gabby conta como é trazer o fenômeno da tv infantil para o cinema. “O filme é uma viagem divertida para as crianças e também para os adultos”, declara a atriz Laila Lockhart Crane. Ela vive a personagem central.

”É o programa da tv multiplicado por 1.000”, diz a colega de elenco Kristen Wiig. A produção chega aos cinemas nesta quinta-feira,dia 9 de outubro.

A estrela da produção infantil, Laila Lockhart Kraner, o diretor Ryan Crego e o elenco conversaram com jornalistas no tapete vermelho durante a estreia em Los Angeles.

Qual a trama do filme?

Laila Lockhart Kraner: Ela vai fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos para ir a Cat Francisco com sua avó Gigi. E é lá que Gabby perde a casa de bonecas. E ela está rolando pelas colinas de Cat Francisco e está tentando encontrá-la, mas infelizmente a casa é levada pela Vera, que é essa mulher gato malvada, mas muito elegante, que só quer os gatos da Gabby para colecionar e não quer brincar com eles.

Então, depois disso, a Gabi embarca em uma aventura maluca para encontrar os gatos. Sabe, ela acaba ensinando a Vera a brincar novamente, aprendendo sobre si mesma e como ela pode continuar a brincar mesmo ficando mais velha. Há muitas reviravoltas, muitas músicas e danças divertidas. Então, é a aventura mais divertida e incrível de gatos.

O programa da tv x 1.000

Kristen Wiig, a vilã Vera: Bem, se você ama o show, (o filme) é isso multiplicado por 1000. Ela vai em uma grande viagem na estrada, então ela também está fora do seu quarto, porque no show ela está o tempo inteiro em um quarto, então ela está fora e lidando com as pessoas. E é realmente doce e emocionante e precisamos disso agora. E é positivo e eles querem que os filhos participem. Isso nos lembra de ir ao cinema. É só, tipo, é um filme tão positivo e divertido.

Quem criou a A Casa Mágica da Gabby?

O seriado estreou na Netflix em Janeiro de 2021. A Casa Mágica da Gabby foi criada pela dupla Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey. Ambas são produtoras experientes na televisão infantil, o currículo das duas inclui trabalhos em séries como As Pistas da Blue. Elas desenvolveram o programa para a DreamWorks Animation Television e a Netflix, combinando ação ao vivo com aventuras animadas.

O seriado já teve 11 temporadas. Vejas abaixo as datas de lançamento de todas as temporadas:

Temporada 1: 2021 Temporada 2: 2021 Temporada 3: 2021 Temporada 4: 2022 Temporada 5: 2022 Temporada 6: 2022 Temporada 7: 2023 Temporada 8: 2023 Temporada 9: 2024 Temporada 10: 2024 Temporada 11: 17 de fevereiro de 2025

Qual o elenco do filme?

A atriz Laila Lockhart Kraner ganhou fama interpretando a personagem central no seriado da tv.

O filme traz grandes atores, entre os destaques está a comediante Kristen Wiig no papel da vilã Vera. Produtora, roteirista e atriz, ela ficou Famosa pela participação no programa da tv americana Saturday Night Live e atuações em comédias para o cinema como Missão Madrinha de Casamento.

Outro destaque do elenco é Gloria Estefan.Ela vive a vovó Gigi. A artista ficou famosa como cantora da banda Miami Sound Machine em 1975, suas apresentações a levaram à fama internacional nas décadas de 1980 e 1990 ao misturar ritmos latinos com pop americano. Glória Estefan criou os grandes sucessos "Conga" e "Rhythm Is Gonna Get You", entre outras música que caíram no gosto de fãs de todo o mundo.

No cinema, a intérprete participou dos elencos de Música do Coração (1999), Vivo (2021), O Pai da Noiva (2022).Ela também é reconhecida por seus papéis em O Especialista (1994), Poseidon (2006) e no filme para a televisão Por Amor ou Por País: A História de Arturo Sandoval (2000).

Como foi contracenar com Gloria Estefan, a vovó Gigi

Laila Lockhart Kraner: Eu estava um pouco nervosa porque, quero dizer, ela é, obviamente, um grande ícone na comunidade latina e, tipo, minha avó é apaixonada por ela. Meu pai, quando soube que eu ia trabalhar com a Gloria, ficou tipo, oh meu Deus, sabe, toda a sua família vai pirar com isso.

Então eu estava um pouco nervosa. Mas, honestamente, quando a conheci, foi completamente tranquilo. Ela foi tão acolhedora e tinha uma energia tão calorosa que realmente não me deixou nervosa. No final da gravação, realmente parecia que era minha avó, minha avó Gigi, mas a avó Gloria, quero dizer, ela era tão divertida e tinha tantas histórias e era muito acolhedora. Então, quero dizer, eu tive o tempo mais incrível conhecendo-a.

A estrela do filme abre o jogo e conta como foi filmar em público pela primeira vez em 5 anos

Laila Lockhart Kraner: Nos últimos cinco anos, eu estive apenas gravando e dentro de um estúdio, e sou a único lá além da equipe. Sou apenas eu no meu quarto conversando comigo mesma, conversando com minhas bonecas, meus bichos de pelúcia. Então, ter que sair e estar em público correndo atrás de uma casa de bonecas foi muito interessante.

Ah, não vou mentir para você. Foi um pouco nervoso no começo, especialmente. Porque você sabe, está tentando se concentrar em fazer a cena, mas então sente todos esses olhares e câmeras de pessoas na lateral te observando e foi um pouco assustador.

Mas o que aprendi ao longo do tempo é que você só precisa ignorar isso e se concentrar no que está fazendo. E uma vez que descobri como fazer isso novamente, foi só, foi fácil.

E então, no final era fofo, eu estava correndo e então uma família me viu e ficou tipo, é a Gabby? Eu fiquei tipo, não gritem, porque vocês vão estragar a gravação. Mas. Oi.

Uma coisa sobre o show que eu acho que foi muito bem mantida no filme é que a Gabby está sempre olhando diretamente para a câmera e falando com o público como se eles também fossem meus amigos. Eles fazem parte da Casa de Bonecas da Gabby. Sabe, como se eles nos ajudassem em aventuras. Eles nos ajudam a encontrar coisas. Então eu acho que manter essa conexão viva e, você sabe, olhar para o público e fazer perguntas a eles, é o que realmente os envolve. Porque é como, você sabe, essa estória maior do que nunca onde a Gabby está fora do seu quarto, há outras pessoas lá, está tudo acontecendo com a Casa de Bonecas e os gatos da Gabby.

Novos personagens

Laila Lockhart Kraner: Há novos personagens. Você sabe, eu acho que é importante que eles, o público ainda está envolvido com isso. Quero dizer, Kristen Wiig, obviamente, fazendo parte disso e todos esses outros grandes membros do elenco do SNL (programa de tv Saturday Night Live). Essas são pessoas engraçadas. E eles geralmente fazem coisas engraçadas para adultos. Então eu acho que isso. Eles têm.

Há muitas piadas que são para adultos, mas também são coisas que as crianças vão gostar. E eu acho também que, sempre que você vai a um filme da DreamWorks, sempre alguma coisa para adultos e crianças.

E eu acho que A Casa Mágica da Gabby faz um ótimo trabalho em manter as coisas onde as crianças vão achar engraçado, e os pais também vão achar engraçado. Porque eles entendem um pouco mais, mas é como algo onde todos nós estamos rindo juntos. Então, há muitos momentos, uh, como esse, não é apenas para pré-escolares. É para todo mundo.

A magia da brincadeira

Laila Lockhart Kraner: O tema do filme é sobre a magia do brincar e como você nunca deve deixar de brincar em nenhuma idade. E eu acho que isso é meio que universal para muitas pessoas.

Porque, você sabe, as crianças adoram brincar. E então, à medida que envelhecem, podem pensar: "Oh, talvez eu não deva brincar mais." E então, os adultos, especialmente, quero dizer, você vê isso com a Vera. Ela fala que está muito crescida para brincar. E eu acho que este filme é um grande lembrete para todos na platéia de que a idade não tem nada a ver com querer se divertir e querer brincar e aproveitar mais esse tipo de vida.

Gloria Estefan, vovó Gigi

Gloria Estefan: Você sabe, é um filme tão divertido, e ele se dedica a esse tipo de magia e diversão para as crianças. E essa é a razão pela qual eu queria fazer o filme. Nós precisamos colocar algumas boas vibrações positivas no universo. E eu vou ter um novo grupo de fãs que não sabem nada sobre mim, mas vão adorar a vovó Gigi. E eu sei isso porque depois de ver a estreia em Miami, todas crianças da audiência já tinham me visto e sabiam quem eu era. Mas depois, eles me chamavam Gigi, vovó Gigi, eu quero mais disso.

O desafio de traduzir a magia da tv para o cinema

Ryan Crego, diretor: Foi um ato de equilíbrio entre todas as coisas que fazem a série tão bem-sucedida, e ficar tranquilo com isso. Eu tenho filhos que são grandes fãs da Gabby, então eu queria ter certeza de que nós entregávamos para os fãs de Gabby, que isso era algo que eles realmente... que pertencia a eles.

Mas também elevar essa experiência em uma experiência teatral, em uma experiência que também seria certa para os pais, porque isso foi um pouco, você sabe, se nós vamos para os filmes, nós vamos como família. Certo? Então, como garantirmos que essa coisa vai ser divertida para todos? Esse foi o meu desafio pessoal.

O que me emocionou foi tentar encontrar maneiras de ficar honesto com algo que, em muitas formas, é otimista, fofo, adorável e todas essas coisas. E então, como expandirmos isso e fazê-lo realmente engraçado? sem, você sabe, separá-lo e fazer isso, você sabe.

Então eu tinha que constantemente voltar aos meus filhos e dizer, tipo, o que você acha disso? Como você se sente sobre isso? Então, eu tive sorte, eu tinha um monte de, você sabe, uma espécie de audiência testada.

A montagem do elenco

Ryan Crego: Temos muitas pessoas incríveis. Fiquei muito feliz. Comecei com a Kristen Wiig. Ela entrou, não tinha nem o roteiro. Então eu enviei a ela um tratamento, talvez uma carta, e recebi uma chamada, dizendo que a Kristen queria falar sobre o filme. E eu disse, isso é incrível, porque ela era a única pessoa que eu queria para a viver a Vera, a Mulher-Gato. Ela era a minha primeira escolha. A única escolha, porque ela pegou, o que foi incrível.

Mas começamos a conversar e falávamos sobre... Ela é uma mãe, tem dois filhos, duas irmãs, e eles também estão nesse grupo de idade. E nós nos conectamos em termos teóricos sobre o que era o filme. Então, quando ela entrou, foi incrível para mim.

Como colaboradora, ela é tão engraçada. Ela ajudou com tudo, com o figurino, maquiagem, cabelo, tudo isso. Ela esteve envolvida na criação do personagem, que é exatamente o que eu queria que ela fosse, porque ela é tão boa nisso.

Então eu acho que você vê isso quando vê a Vera na tela, que é realmente um dos personagens icônicos da Kristen Wiig.

E a Gloria, ela é alguém que eu acompanhei a minha vida inteira. Minha mãe é de Cuba, então é uma pessoa muito, muito... uma relação muito próxima com ela e sua música, e ela é a perfeição para mim. Ela é a mais linda avó que alguém pode ter. Ela é cheia de arte, música e criatividade. E depois temos essa lista de comediantes loucos. Temos Fortune Feimster, Jason Matsoukas, Thomas Lennon, Maddie Matheson do seriado O Urso, que faz a voz do Cookie Bobby, é um grande elenco. Eu nunca fiz animação antes, então foi incrível. Então é só, você sabe, Ego Nwodom, Melissa Villasenor, a lista é louca. Kyle Mooney, ele é incrível. Então, eu sou muito sortudo. Trabalhei com muita gente talentosa, eles me fizeram parecer bom.

Emoção

Ryan Crego: Eu acho que há algo nesse filme que vai engajar os adultos na sala de uma forma muito surpreendente. Eu acho que começa a sentir, no começo, como se fosse um filme de família, né? Todos sabemos disso. Mas é como se fosse um filme de crianças, e eu estou aqui para levar meus filhos. E eu acho que se eu fizer o meu trabalho certo, e eu já vi esse trabalho, os adultos ficam muito envolvidos com a estória.

E é realmente surpreendente, você fica fascinado, porque é sobre a idéia de que crianças crescem e mudam, e às vezes há uma perda de inocência, uma perda de criatividade, e como equilibrar isso e racionalizar isso em nossas vidas.

E para mim é uma coisa emocional, porque eu vejo meus filhos e às vezes você quer mantê-los na idade que eles estão, mas você não pode. Então eu acho que os pais e o público vão se tornar seus filhos em algum momento nesse filme e dizer, uau, estou tão feliz que fizemos isso juntos. Ir aos filmes e ter essa experiência é algo que eu acho que todo mundo deveria ter e é algo que, infelizmente, perdemos um pouco nos últimos anos. Está voltando, mas eu realmente queria que isso fosse mais do que uma experiência de assistir a um filme passivamente, que isso fosse algo que as famílias pudessem ir e participar.

