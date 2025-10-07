Apple TV+ Saoirse Ronan em Blitz





Aquela máxima que fala que ‘a última impressão é a que fica’, não está valendo lá grandes coisas pelas ruas de Hollywood.

Caso, esta fosse a regra, não estaríamos testemunhando dois atores mundialmente celebrados, em negociações, para estrelar o próximo projeto para os cinemas, do (ainda) jovem cineasta Damien Chazelle.

Sony Pictures Classics Whiplash: Em Busca da Perfeição





Vale lembrar que Damien Chazelle teve uma ascensão meteórica na última década. Seu primeiro longa-metragem de mais sucesso foi o drama psicológico Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014) , estrelando Miles Teller e J.K. Simmons, sobre um ambicioso estudante de música e aspirante a baterista de jazz, que é levado ao limite por seu instrutor abusivo no fictício Conservatório Shaffer, na cidade de Nova York.

O filme recebeu diversos prêmios, incluindo Oscars de Melhor Edição e Melhor Mixagem de Som , além das indicações para Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado . A atuação de Simmons conquistou os prêmios da Academia, Globo de Ouro, BAFTA, Critics' Choice e Screen Actors Guild de Melhor Ator Coadjuvante . Desde então, o filme tem sido considerado um dos melhores filmes da década de 2010, e do século XXI.

Lionsgate La La Land - Cantando Estações





Logo após, Chazelle veio com outro megassucesso em La La Land – Cantando Estações (2016) , uma dramédia romântica musical, protagonizada pelo duo Ryan Gosling e Emma Stone, sobre um pianista de jazz esforçado e uma aspirante a atriz que se apaixonam, enquanto perseguem seus sonhos, em Los Angeles.

A bilheteria mundial de La La Land – Cantando Estações , somou pouco mais de $470 milhões de dólares, em cima de um orçamento de $30 milhões de dólares.

O terceiro longa da carreira de Damien Chazelle, também recebeu um recorde de quatorze indicações na 89ª edição do Oscar , vencendo em seis categorias, incluindo Melhor Diretor e Melhor Atriz (Emma Stone).

Paramount Pictures Babilônia





Seu projeto seguinte, o drama biográfico O Primeiro Homem (2018) , já não se saiu tão bem nas bilheterias. O filme teve um desempenho abaixo do esperado, arrecadando $105 milhões de dólares em todo o mundo com um orçamento de produção de quase $60 milhões de dólares.

Agora, foi através de seu último lançamento, Babilônia (2022) , que as coisas (realmente) azedaram para o jovem cineasta. O longa-metragem foi recebido de modo polarizado, entre os críticos, e foi um grande fracasso de bilheteria, arrecadando $63 milhões de dólares contra um orçamento de $80 milhões de dólares, dando à Paramount um prejuízo de $87 milhões de dólares.

BBC Peaky Blinders





Deste modo, impressiona saber que Cillian Murphy e Saoirse Ronan são cotados para estrelar a próxima obra cinematográfica de Damien Chazelle.

O irlandês Cillian Murphy foi sondado pela primeira vez para estrelar o novo filme, em maio, quando foi noticiado que ele e Daniel Craig estavam, em negociações, para estrelar um "drama ambientado na prisão".

Recentemente, o nome da também atriz irlandesa Saoirse Ronan foi incluído na lista, marcando a primeira vez que as estrelas locais aparecerão juntas na tela.