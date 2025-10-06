Capcom Resident Evil 2





Os fãs da franquia Resident Evil já estão começando a ficar animados, uma vez que o reboot está tomando forma, rapidamente.

A revelação da série de televisão Ruptura , Zach Cherry, a co-estrela da última temporada de True Detective , Kali Reis, e Johnno Wilson ( Twisted Metal ) se juntaram ao elenco de Resident Evil, da Sony Pictures e da venerável franquia de terror, a ser dirigida por Zach Cregger.

Austin Abrams, que roubou a cena como um viciado em drogas e sem-teto no sucesso mais recente de Cregger, A Hora do Mal (2025) , será o protagonista do filme, que promete se afastar das adaptações anteriores para o cinema e busca ser uma carta de amor aos jogos de videogame originais da Capcom , ao mesmo tempo em que usa de personagens totalmente novos.

Zach Cregger está dirigindo e assina o roteiro com Shay Hatten ( John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4: Baba Yaga ).

Apple TV+ Zach Cherry em Ruptura





Os detalhes do enredo do filme estão sendo mantidos em segredo, mas aqui estão algumas palavras-chave para animar aqueles mais ansiosos: mensageiro azarado, pacote misterioso, criaturas mutantes e conspiração corporativa.

Zach Cherry interpretará um cientista de um hospital, enquanto a atriz e lutadora Kali Reis fará uma ex-militar – que foi originalmente escrita para um ator masculino. O papel de Johnno Wilson é desconhecido.

Cherry recebeu uma indicação ao Emmy por sua atuação como o funcionário Dylan George, na aclamada série Ruptura , da Apple TV+ . Ele também participou de Fallout , da Amazon , e de filmes, como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021) , do Universo Cinematográfico da Marvel .

A campeã profissional de boxe que virou atriz, chamou a atenção de Hollywood ao contracenar com Jodie Foster na quarta temporada de True Detective , da HBO , recebendo indicações ao Emmy , Critics Choice e Globo de Ouro . Em breve, ela estrelará junto de Chris Pratt e Rebecca Ferguson, em Mercy , da Amazon/MGM ; 12 12 12 , da Apple TV+ , ao lado de Anthony Mackie e Jamie Dornan; e a sequência do faroeste contemporâneo Terra Selvagem (2017) , de Taylor Sheridan.

HBO Kali Reis em True Detective: Terra Noturna

As filmagens do longa-metragem começam em meados de outubro, em Praga, República Tcheca. A Sony Pictures lançará o novo reboot de Resident Evil, nos cinemas, em 18 de setembro de 2026.