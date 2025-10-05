Lionsgate Films Adam Driver em Megalópolis





Certas vezes, imaginamos alguns pares do cinema, que nunca se cruzaram pelos caminhos profissionais, mas que quando ponderamos a respeito dessa nova fusão, só conseguimos deslumbrar como incrível isto poderia ser.

Bom, isto está prestes a mudar!

Adam Driver e Anne Hathaway estrelarão ‘ Alone at Dawn ’ – no traduzido, Sozinho ao Amanhecer –, um drama de guerra que será dirigido por Ron Howard ( Era uma vez um sonho; Treze Vidas: O Resgate; Eden ) para a Amazon MGM .

O projeto de longa-metragem faz parte do contrato de estreia, recentemente renovado, da Amazon MGM com o produtor Brian Grazer e a Imagine Entertainment , produtora de Ron Howard.

‘ Alone at Dawn ’ é baseado no livro homônimo de 2019 que é inspirado na história real do Controlador de Combate da Força Aérea John Chapman e da oficial de inteligência que, anos depois, lutou para lhe garantir uma Medalha de Honra. Driver interpretará Chapman, enquanto Hathaway será a oficial.

A Thruline trouxe o manuscrito de ‘ Alone at Dawn ’, dos autores Dan Schilling e Lori Longfritz – esta última é irmã de Chapman – para a Hideaway , dirigida por Jonathan Chapman e Matthew Rhodes, que já possuem alguma experiência em dramas de guerra, tendo produzido Cherry: Inocência Perdida , estrelado por Tom Holland, e 22 Milhas , estrelado por Mark Wahlberg. A Hideaway adquiriu o manuscrito em uma disputa de lances, antes de se tornar um best-seller do New York Times .

Schilling, que, como Chapman, também era técnico de controle de combate, age como um consultor militar do projeto.

Anne Hathaway está atualmente filmando O Diabo Veste Prada 2 e, este ano, também integrou o elenco do épico A Odisseia , de Christopher Nolan, e também filmou Flowervale Street , do diretor David Robert Michell. Todos os filmes citados, estrearão nos cinemas, no ano que vem.

Adam Driver, que protagonizou Megalópolis , de Francis Ford Coppola, no ano passado; será visto em seguida no próximo filme do renomado cineasta Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother , e também, em Paper Tiger , de James Gray.