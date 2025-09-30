Netflix Jay Kelly

Quando se trata do público, a ordem natural das coisas geralmente é assim...

Se citarmos os nomes de Jim Carrey, Ben Stiller, Bill Murray, Steve Martin, Chris Rock, Mike Myers, Leslie Nielsen, Robin Williams, Eddie Murphy, Steve Carell, Will Ferrell, Anna Faris, Dan Aykroyd, Jack Black, e tantos outros mais, naturalmente, aparecerá um sorriso no rosto ou já podemos cair no riso, de uma vez.

A habilidade destes que foram citados acima é tanta que a nossa resposta natural é nos deixar levar pela espontaneidade e alegria que sentimos só de pensar e lembrar o quanto nos fizeram rir de modo tão intenso.

Deste modo, nos surpreende quando assistimos estes ídolos da comédia, aceitando papéis mais dramáticos, como por exemplo: Jim Carrey em Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004) , Steve Carell em Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo (2014) , ou Robin Williams em Gênio Indomável (1997) .

Netflix Adam Sandler em Jay Kelly

O mesmo vale para Adam Sandler, que vai coestrelar ao lado de George Clooney, Jay Kelly , mais recente dramédia, dirigida pelo cineasta Noah Baumbach ( Frances Ha; Enquanto Somos Jovens; História de um Casamento ), que acompanha a amizade entre um ator famoso (Clooney) e seu empresário (Sandler), enquanto eles viajam pela Europa e refletem sobre suas escolhas de vida, relacionamentos e legados.

O longa-metragem de Baumbach teve sua primeira exibição na mais recente edição do Festival de Veneza e, até o momento, vemos que a recepção de Jay Kelly tem sido bem positiva, destacando a performance de Adam Sandler, que expande impressionantemente seu alcance dramático.

Mas, esta não é a primeira vez que Sandler dá um salto para o drama, assim, fizemos uma lista com algumas performances mais sérias do adorado ator, apelidado mundialmente como Sandman:

Sony Pictures Releasing Embriagado de Amor





Embriagado de Amor (2002)

O empresário Barry Egan é um homem tímido que leva uma vida solitária e tranquila, quando vários eventos ocorrem e mudam sua vida, como apaixonar-se por Lena Leonard. Porém, o romance fica ameaçado quando Egan é vítima de um chantagista.

Sony Pictures Releasing Reine sobre Mim





Reine sobre Mim (2007)

Charlie Fineman perdeu sua família no ataque terrorista de 11 de setembro e ainda não se recuperou. Ele reencontra Alan Johnson, um ex-colega da faculdade, e os dois reatam a amizade. Alan passa por um momento delicado em sua vida devido às responsabilidades do seu trabalho, mas, juntos, os dois encontram forças para enfrentar os seus problemas pessoais.

Netflix Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe





Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe (2017)

Os filhos do escultor Harold Meyerowitz se reúnem em Nova York para preparar uma retrospectiva da obra do pai.

A24 Jóias Brutas





Jóias Brutas (2019)

Um joalheiro de Nova York tenta encontrar um jeito de pagar seus credores e fazer as pazes com sua família. Mas ele não resiste quando vê uma chance de faturar alto e acaba se envolvendo em uma espiral perigosa de riscos e dinheiro.

Netflix Arremesando Alto





Arremesando Alto (2022)

Um caçador de talentos do basquete descobre um fenomenal jogador de rua, enquanto está na Espanha e vê essa perspectiva como sua chance de poder voltar à NBA.

Netflix O Astronauta





O Astronauta (2024)

Um astronauta enfrenta uma missão solitária de seis meses no espaço. Ele sente os efeitos extremos do isolamento e sofre com saudades da esposa. Lutando para se manter são, o homem é visitado por uma criatura alienígena que promete ajudá-lo a curar seus traumas. Os dois partem juntos em uma viagem pela mente e pelas angústias de uma viagem no espaço.