Sony Pictures Releasing A Rede Social





A continuação de A Rede Social (2010), do vencedor do Oscar Aaron Sorkin, agora, oficialmente intitulado The Social Reckoning (no traduzido, O Acerto de Contas Social), chegará aos cinemas em 9 de outubro de 2026, anunciou a Sony Pictures .

A vencedora do Oscar Mikey Madison ( Anora, Era uma vez… em Hollywood ), o vencedor do Globo de Ouro e do Emmy Jeremy Allen White ( O Urso, Garra de Ferro ), o indicado ao Emmy e ao Grammy Bill Burr ( Tiozões, A Arte de Ser Adulto ) e o indicado ao Oscar Jeremy Strong ( O Aprendiz, Succession ) vão estrelar a esperada sequência de A Rede Social, sendo que Strong está confirmado para interpretar o fundador do Facebook , Mark Zuckerberg, substituindo Jesse Eisenberg.

The Social Reckoning é escrito e dirigido por Aaron Sorkin, que também produz, ao lado de Todd Black, Peter Rice e Stuart Besser. A produção está prevista para começar já no próximo mês.

HBO Jeremy Strong em Succession





Descrito como um "companheiro" de A Rede Social, o novo filme foca em eventos que se passam quase duas décadas depois que o genial e jovem programador e uma trupe de pioneiros da tecnologia inventaram o que viria a se tornar a maior plataforma de mídia social do mundo. The Social Reckoning conta a história real de como Frances Haugen (Mikey Madison), uma jovem engenheira do Facebook , pede a ajuda de Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), um repórter do Wall Street Journal , para embarcar em uma jornada perigosa que acaba revelando os segredos mais bem guardados da rede social.

A reportagem de Horwitz, uma série de artigos conhecida como “The Facebook Files” (traduzindo, Os Arquivos do Facebook), foi publicada em 2021, expondo o Facebook por seus efeitos nocivos sobre os adolescentes e sua proliferação consciente de desinformação, o que acabou por contribuir em atos de violência política.

HBO Aaron Sorkin conversando com o elenco de The Newsroom

A Rede Social foi um sucesso de crítica e público, arrecadando 226 milhões de dólares nas bilheterias globais e recebendo oito indicações ao Oscar , incluindo a de melhor filme. A vitória de Aaron Sorkin na categoria de Melhor Roteiro Adaptado – lembrando que o filme foi vagamente baseado no livro Bilionários por Acaso , de Ben Mezrich) foi um dos três Oscars que o filme levou naquela noite.