Warner Bros. Pictures Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra

Tornou-se fator comum em Hollywood, o hábito de mudar alguns nomes de atores e atrizes, na intenção de, supostamente, abrir o caminho para estes profissionais da atuação. Contudo, nem sempre isso se mostrou como a melhor das ideias.

Se a história tivesse sido um poquinho diferente, o mega sucesso que foi Titanic (1997) , teria Lenny Williams como protagonista.

Em uma aparição recente no podcast New Heights , Leonardo DiCaprio afirmou que um agente de Hollywood, lhe disse quando ele ainda era apenas um adolescente que seu nome era “muito étnico” e acabou sugerindo que usasse o nome artístico de Lenny Williams.

“Eu finalmente consegui um agente. Mas, eles me disseram: ‘Seu nome é muito étnico’, lembrou DiCaprio. “Eu disse: ‘Como assim? Meu nome é Leonardo DiCaprio?’ Eles responderam: ‘Não, muito étnico. Eles nunca vão te contratar. Seu novo nome é Lenny Williams.’

Ele continuou: "Eu disse: 'O que é Lenny?' Eu tinha 12, 13 anos. Eu disse: 'O que é Lenny Williams?'. Eles disseram: 'Pegamos seu nome do meio e o recriamos. Agora você é Lenny.'

Warner Bros. Pictures Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro em Uma Batalha Após a Outra

O astro de O Lobo de Wall Street (2013) acrescentou que, quando mostrou ao pai sua foto impressa com o seu novo nome, seu pai “rasgou-a e disse: ‘Só por cima do meu cadáver’”.

Benicio Del Toro, que apareceu na entrevista ao lado de Leonardo DiCaprio, enquanto promoviam o mais novo filme Uma Batalha Após a Outra (2025) , também foi pressionado por um agente a mudar de nome. Ele compartilhou: "Disseram-me a mesma coisa. 'Você deveria se chamar Benny Del.'"

A dupla de atores coestrelam o próximo suspense de Paul Thomas Anderson ( O Mestre; Vício Inerente; Trama Fantasma; Licorice Pizza ), Uma Batalha Após a Outra , que estreou nas salas de cinema brasileiras na última quinta-feira (25/09). O longa-metragem é protagonizado por Leonardo DiCaprio que faz o papel de Bob Ferguson, um ex-revolucionário que precisa se reunir com seus antigos companheiros para resgatar sua filha (Chase Infiniti), que caiu nas mãos de um antigo inimigo (Sean Penn).