Summit Entertainment Emma Watson em As Vantagens de Ser Invisível





A atriz Emma Watson disse em uma nova entrevista ao Hollywood Authentic que está "talvez mais feliz e saudável do que nunca", agora, que sua pausa na atuação se aproxima da marca de sete anos. Ela não atua desde dezembro de 2018, quando encerraram as gravações da aclamada adaptação de Adoráveis ​​Mulheres (2019) , de Greta Gerwig.

A estrela da série de filmes Harry Potter disse que "ter o peso de uma persona pública" é um fardo, e é por isso que ela parece não ter tanta pressa em retornar a Hollywood.

“O componente mais importante do que o trabalho em si é a promoção e a venda daquele trabalho, daquela obra de arte. O equilíbrio disso pode ficar bastante prejudicado”, disse Watson. “Acho que vou ser honesta e direta: não sinto falta de vender o meu trabalho. Acho isso bastante destrutivo para a alma. Mas, sinto muita falta de usar minhas habilidades e sinto muita falta da arte. Só que descobri que conseguia fazer muito pouco daquilo que realmente gostava.”

Walt Disney Studios Motion Pictures Emma Watson em A Bela e a Fera

Emma Watson continuou: “No momento em que você entra no set de filmagem, não tem muito tempo para ensaiar. Mas no momento em que você consegue falar sobre uma cena – ou quando consigo me preparar e pensar em como eu queria fazer algo – e então, no minuto em que a câmera começa a filmar, você consegue esquecer completamente tudo o mais no mundo, além daquele momento – é uma forma intensa de meditação. Porque você simplesmente não consegue estar em nenhum outro lugar. É tão libertador. Sinto muita falta disso. Mas não sinto falta da pressão. Esqueci que era muita pressão. Fiz uma pequena apresentação para uma peça, só com meus amigos. Eu fiquei tipo: ‘Caramba, isso é estressante!’ E isso nem foi para um público de verdade, nem nada. Não sinto falta disso.”

Warner Bros. Pictures Emma Watson em Harry Potter





Embora a jovem atriz, esteja para sempre ligada ao seu papel como Hermione Granger, nos oito filmes da franquia Harry Potter , ela continuou a receber críticas positivas por sua filmografia não relacionada a saga do poderoso bruxo, como: Noé (2014) ; Bling Ring: A Gangue de Hollywood (2013) ; As Vantagens de Ser Invisível (2012) e A Bela e a Fera (2017) , lembrando que este último lançamento ultrapassou US$ 1 bilhão de dólares de bilheteria, em todo o mundo.

“A coisa mais importante, na verdade – ou a base da sua vida – é a sua casa, seus amigos e sua família. Acho que trabalhei tanto por tanto tempo que minha vida meio que chegou ao fundo do poço”, disse Emma Watson ao Hollywood Authentic . “O fundo do poço desabou, que era eu e minha vida. Então, eu precisava ir e construir alguma coisa. Uma base sólida para qualquer outra coisa crescer. Porque, se você não tem isso, surge uma espécie de mania; uma espécie de pânico em que você passa de um projeto para o outro, meio apavorado com o vazio entre eles. Você percebe que não tem um ritmo na sua vida.”