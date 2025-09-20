UNIVERSAL PICTURES Marlon Wayans numa cena do novo terror GOAT

Los Angeles- O diretor do novo filme de terror, GOAT, Justin Tipping avisa que algumas cenas são tão assustadoras que muita gente vai ter que virar o rosto para não ver o que está acontecendo na tela. O produtor é o cineasta Jordan Peele, conhecido por alguns dos maiores sucessos do gênero nos últimos anos, entre eles Nós e Corra!

O dono da produtora MonkeyPaw (Pata de Macaco em português), participou de uma entrevista em Los Angeles, juntamente com o elenco, para contar detalhes da nova produção. Também participaram o diretor Justin Tipping além dos destaques do elenco, o novato Tyriq Withers (Atlanta), Marlon Wayans (Todo Mundo em Pânico) e Julia Fox (Jóias Brutas).

A trama do filme

Cameron Cade é um jogador de futebol americano em ascensão. Ao ser atacado por um torcedor, ele sofre uma lesão que pode por fim a sua carreira . Justo quando tudo parece perdido, Cam é abordado por um de seus heróis, o jogador Isaiah White, que se oferece para treiná-lo em um complexo isolado. No entanto, à medida que o treinamento avança, o carisma de Isaiah se transforma em algo mais sombrio, colocando Cam em uma situação que pode custar a ele mais do que o jovem jamais imaginou.

Horror psicológico

O diretor Justin Tipping é conhecido pelo longa-metragem de 2016, Kicks: Defendendo O Que É Seu. O cineasta também no currículo os trabalhos em episódios de programas de TV como The Chi, Black Monday e Flatbush Misdemeanors. Seus filmes frequentemente exploram temas de juventude, identidade e as pressões da fama.

Justin Tipping: Estamos entrando na psicologia e no horror psicológico, o que significa que a qualquer momento pode ser uma pista visual, pode ser uma pista sonora. Hum, você não sabe o que vai te atingir, e isso é, tipo, isso é a diversão. Podemos levar isso para um lugar realmente sombrio, hum, e aterrorizante, hum, saiba que provavelmente algumas pessoas vão querer desviar o olhar, e tudo bem se você desviar o olhar. Está tudo bem. Ninguém está te julgando.

ASSISTA: Justin Tipping, diretor

@reporterhollywood GOAT. O diretor do novo terror , Justin Tipping, avisa que algumas pessoas podem ter que fechar os olhos para não ver certas cenas ♬ original sound - reporterhollywood









Jordan Peele, produtor: Este filme não deveria existir

O produtor explica como o esporte é o cenário perfeito para a estória.

Jordan Peele: este é um filme perfeito da Monkeypaw por causa da travessura envolvida apenas na ideia. Você sabe, este é simplesmente um filme que não deveria existir, e isso é meio que o que amamos na Monkeypaw, algo, algo que você não deveria fazer, algo que você não deveria tocar, uh, algo que é culturalmente sagrado, e descobrir como cruzar essa fronteira de uma maneira que leve todos junto. Hum, então sim, e estou tão feliz com o que Justin nos trouxe.

Qual o significado do título Him, nos Estados Unidos; GOAT, no Brasil

Jordan Peele: Ele significa muitas coisas, mas no contexto do atletismo, significa o cara. Significa o GOAT, greatest of all time (em português, o maior de todos os tempos). Pode, uh, significa a única pessoa que, uh, merece respeito entre todos os outros atletas. Sempre há um. E esta história é sobre o fato de que a existência do GOAT, dele, uh, perpetua um mundo inteiro, um mundo quase como um culto, uh, obcecado, onde todos, uh, crianças, adultos, todos nós estamos obcecados por ele a qualquer momento.

Sacrifícios para ser o melhor

Jordan Peele: Para ser o melhor em qualquer um desses esportes, quero dizer, essas pessoas tiveram que fazer sacrifícios. Uh, elas tiveram que, uh, mudar, fazer prioridades que outras pessoas não estão dispostas a fazer. E este é um filme que pergunta a si mesmo, o que os melhores, um, são capazes de fazer, e o que estão dispostos a fazer, e o que você precisa fazer para chegar a essa posição?

Esporte x Terror

Eu amo o horror que vem do dia. Eu amo o horror que vem de todas as coisas que parecem brilhantes e energéticas e não deveriam conter um elemento assustador. Agora, quando você olha para os esportes e o mundo dos esportes profissionais, há tanta produção colocada na, uh, alegria e na, uh, na cerimônia disso. E, você sabe, o que isso acaba encobrindo é, uh, muitas pessoas destruindo seus próprios corpos. E então há um horror por baixo, e eu amo esportes tanto quanto a próxima pessoa, que é por isso que amo a maneira como este filme consegue me atrair como fã de esportes, mas também, um, me indiciar por meu amor pelos esportes ao mesmo tempo.

Jordan Peele sobre Tyriq Withers: “é difícil tirar os olhos dele”

Astro do filme, o ator Tyriq Withers ficou conhecido com o trabalho na série de televisão Atlanta. Antes de seguir a carreira na dramaturgia, ele foi jogador de futebol americano na Universidade Estadual da Flórida.

O cineasta Jordan Peele conta que o jovem ator tem grande presença na tela, “é difícil tirar os olhos dele”.

Jordan Peele: É raro você poder ver, em uma performance, uh, alguém, a criança em alguém e o homem adulto nele na mesma performance. E essa é a jornada pela qual ele passa. E ele atinge alguns lugares sinistros, ele atinge alguns lugares muito sombrios, e ele atinge alguns lugares de realização de desejos muito divertidos. E sim, você simplesmente não consegue tirar os olhos dele. As mulheres também gostam dele, é o que eu entendi. É o que me disseram.

ASSISTA: Jordan Peele, produtor

@reporterhollywood GOAT.Jordan Peele, criador de sucessos como Corra!Fala sobre sua nova produção de terror ♬ original sound - reporterhollywood





Tyriq Withers conta que o convite para participar da produção permitiu a ele realizar o sonho de trabalhar com o cineasta Jordan Peele e, ao mesmo, usar o seu talento como atleta.

Tyriq Withers: Tem sido um sonho meu trabalhar com, uh, ele em qualquer capacidade. E, um, depois de ler o roteiro, na primeira página, estou dentro. Sabe, crescer praticando esportes, essa era minha, minha, minha, minha vida e minha identidade, e eu não acho que falamos o suficiente sobre, uh, como os atletas, um, colocam toda a sua identidade e quem são em campo.

ASSISTA: Tyriq Withers, ator









Fama e demônios

Destaque do elenco, o ator Marlon Wayans faz um paralelo entre as armadilhas da fama vividas pelo jovem atleta na trama, e os obstáculos que ele próprio enfrentou ao alcançar o estrelato ainda na adolescência.

Na estória o novato Cam, é interpretado pelo ator Tyriq Withers. Marlon Wayans vive o jogador veterano Isaiah White, treinador do rapaz.

Marlon Wayans: Isso é mais sobre, tipo, fama e os demônios que vêm com ela. É como uma espada de dois gumes. Eu acho que Isaiah precisa de Cam para ter sucesso. Mas eu acho que Isaiah está, para que ele possa se aposentar. Mas eu acho que o ego de Isaiah está segurando algo. Ele ainda o quer. Você sabe, o ego sempre quer ser o cara famoso. Eu fui famoso desde os 19 anos. Eu não sei como vai ser quando eu tiver, tipo, 75 anos e não for mais famoso. Você trabalhou a vida toda por esse tipo de amor e então, quando ele se vai e outra pessoa ocupa seu lugar e há um novo ator engraçado e legal por aí e você pensa: "Ei, ele não faz isso como eu fiz." Isso deve ser difícil. Então, eu, eu me identifico com isso e eu, eu, eu acho que Isaiah quer que Cam, uma parte de Cam tenha sucesso e a outra parte quer que ele falhe porque ele ainda quer ser aquele cara.

ASSISTA: Marlon Wayans, ator

@reporterhollywood GOAT, Marlon Wayans, astro do novo terror fala sobre a fama e seus demônios ♬ original sound - reporterhollywood









Reveillon em Miami, vida, ficção e o namoro complicado com Kanye West

CNN Julia Fox e Kanye West namoraram pouco depois que Kim Kardashian pediu o divórcio dele













Conhecida por uma atuação consagrada no drama Jóias Brutas, lançado em 2019, a atriz Julia Fox acabou virando também personagem dos tablóides. Tudo por causa de um homem que ela conheceu numa festa de réveillon em 2021 em Miami. O nome dele era Kanye West.Aquele foi o ano em que o rapper recebeu o pedido de divórcio da mulher,Kim Kardashian, dando início a um dramático furacão com cobertura 24 horas nos sites de celebridades em todo o mundo. A atriz e o músico namoraram menos de 2 meses.

Curiosamente ao descrever a personagem que ela vive no filme, a intérprete faz um paralelo com a sua vida pessoal, lembrando o relacionamento com Kanye.

Julia Fox: Quando eu, você sabe, li o roteiro, imediatamente fiquei obcecada pela Elsie. Sinto que posso me relacionar com ela de certa forma. Também já namorei homens que eram os melhores em suas áreas, então sei como é isso e, você sabe, tentando também fazer um nome para si mesma à sombra deles.

ASSISTA: Julia Fox, atriz

@reporterhollywood GOAT. Julia Fox, atriz do novo terror, lembra que viveu experiência igual a da personagem quando namorou um famoso ♬ original sound - reporterhollywood





ASSISTA o trailer



