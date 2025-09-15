Getty Images Nepo Babies de Hollywood

Existe aquela boa e velha frase conhecida: a família é a base de tudo nessa vida.

Concordar ou não, é algo que vai de cada um. No entanto, tem se tornado cada vez mais complicado, fugir de tal declaração quando o assunto é Hollywood.

De alguns anos para cá, descobrimos e ouvimos a criação de um novo termo, os nepo babies. Para aqueles que desconhecem o que isto significa, é uma abreviação de ‘nepotism baby’ (no traduzido, bebê do nepotismo), referindo-se a alguém cuja carreira é semelhante ou relacionada à carreira na qual o pai ou a mãe, obteve sucesso. A implicação é que, como o pai ou a mãe já tinham conexões com um ou mais setores específicos, seus filhos foram capazes de usar tais conexões para construir sua própria carreira.

Em alguns casos, pode ser usado de forma pejorativa para indicar uma celebridade ou figura pública, cuja fama e sucesso são imerecidos.

Do mesmo modo como a frase inicial do texto, vai de cada pessoa, julgar ou não, se alguns destes artistas mais jovens são merecedores do sucesso que possuem ou se chegaram lá, exclusivamente, devido sua árvore genealógica.

Lionsgate A Longa Marcha: Caminhe ou Morra

A partir da próxima quinta-feira (18/09), todos poderão ter uma oportunidade de chegar a uma conclusão sobre o valor dos chamados nepo babies, uma vez que chegará aos cinemas brasileiros, A Longa Marcha: Caminhe ou Morra (2025) , de Francis Lawrence, thriller de sobrevivência que terá como protagonista Cooper Hoffman, filho do renomado e premiado ator Philip Seymour Hoffman (1967-2014).

O jovem ator de 22 anos de idade, iniciou sua carreira no cinema, apadrinhado pelo prestigiado cineasta Paul Thomas Anderson, que trabalhou com seu pai nos quatro primeiros filmes do diretor, bem como em O Mestre (2012) – última parceria, antes do falecimento do ator.

Karwai Tang/Getty; James Devaney/WireImage Cooper Hoffman & Philip Seymour Hoffman

Após sua estreia, em Licorice Pizza (2021) de Paul Thomas Anderson, observamos uma evolução gradual na carreira de Cooper Hoffman, que também esteve na comédia de ação O Mestre do Crime (2024) e na dramédia biográfica Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia (2024) .

Agora, Hoffman tem sua primeira oportunidade de atuar como o protagonista de um longa-metragem no tenso A Longa Marcha: Caminhe ou Morra (2025) , baseado no livro homônimo de 1979 de Stephen King.

Se Cooper Hoffman está recebendo sua primeira chance em um papel principal, vale lembrar de alguns outros jovens atores e atrizes hollywoodianos, filhos de famosos, que vêm ganhando maior destaque nos últimos anos, muitas vezes como o grande nome do elenco destes projetos cinematográficos.

Eis uma lista com alguns nepo babies, bem importantes de anos recentes:

The Drew Barrymore Show/Getty Images Lily-Rose Depp & Johnny Depp e Vanessa Paradis

Lily-Rose Depp (filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis)

Getty Images Zoë Kravitz & Lenny Kravitz & Lisa Bonet

Zoë Kravitz (filha de Lenny Kravitz e Lisa Bonet)

THE CANADIAN PRESS/AP-Jae C. Hong Dan Levy & Eugene Levy

Dan Levy (filho de Eugene Levy)

Getty Images Leslie Mann & Maude Apatow & Judd Apatow

Maude Apatow (filha de Judd Apatow e Leslie Mann)

Getty Images Dakota Johnson & Don Johnson & Melanie Griffith

Dakota Johnson (filha de Don Johnson e Melanie Griffith)

Getty Images Dennis Quaid & Jack Quaid & Meg Ryan

Jack Quaid (filho de Dennis Quaid e Meg Ryan)

Vivien Killilea/Getty Images Zoey Deutch & Lea Thompson

Zoey Deutch (filha de Lea Thompson)

Getty Images Andie MacDowell & Margaret Qualley

Margaret Qualley (filha de Andie MacDowell)

BuzzFeed Ethan Hawke & Maya Hawke & Uma Thurman

Maya Hawke (filha de Ethan Hawke e Uma Thurman)

Getty Images Denzel Washington & John David Washington

John David Washington (filho de Denzel Washington)

Getty Images Lewis Pullman & Bill Pullman

Lewis Pullman (filho de Bill Pullman)

Cinedoor Nico Parker & Thandiwe Newton

Nico Parker (filha de Thandiwe Newton)

Getty Images Arnold Schwarzenegger & Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger (filho de Arnold Schwarzenegger)

Getty Images Jack Nicholson & Ray Nicholson

Ray Nicholson (filho de Jack Nicholson)