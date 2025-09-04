Warner Bros. Pictures Superman





As redes sociais e, principalmente, fãs de quadrinhos e cultura geek, entraram em parafuso na última quarta-feira (03/08) com o anúncio feito pelo diretor James Gunn, assim como também de dois atores principais do elenco, David Corenswet e Nicholas Hoult.

O trio fez o comunicado oficial usando de suas redes sociais, divulgando o título da sequência, Man of Tomorrow (no traduzido, Homem do Amanhã) e a data de estreia, no caso, 9 de julho de 2027.

Cada um deles postou uma imagem diferente, sendo que todas as artes foram criadas por ilustradores renomados da DC Comics .

O que estas imagens têm em comum?

Todas mostram Lex Luthor, grande arquirrival de Superman, usando uma armadura mecânica, porém, duas destas postagens sugerem que os personagens podem estar, pelo menos em algum momento do próximo filme, lutando, lado a lado.

E, caso isso acontecer, fica mais uma interrogação bem grande. Quem deverá ser o vilão de Man of Tomorrow ?

O super-herói, também conhecido como o Homem de Aço, possui uma lista enorme de inimigos nos quadrinhos. E, aqui, colocaremos alguns dos principais e, mais poderosos, que podem bater de frente com o último filho de Krypton:

BRAINIAC

Brainiac é comumente retratado como um androide ou ciborgue superinteligente do planeta Colu, obcecado em coletar todo o conhecimento do universo. Ele viaja pela galáxia e reduz cidades ao tamanho de garrafas para preservá-las em sua nave espacial em forma de crânio, antes de destruir seus planetas de origem, acreditando que o conhecimento que adquire é mais valioso se ele o possuir sozinho.

DARKSEID

Anteriormente conhecido como Uxas, Darkseid é um Novo Deus e o governante tirânico do planeta Apokolips. Seu objetivo final é encontrar e obter controle sobre a Equação Antivida para escravizar o multiverso, eliminando toda a esperança e o livre-arbítrio dos seres sencientes.

APOCALYPSE

O Apocalypse é retratado como um ser monstruoso, geneticamente modificado, vindo das profundezas de Krypton. Seu criador o imbuiu de poucos sentimentos, em especial, ódio e desejo de destruição, o que o levou a destruir mundos e, por fim, a encontrar a Terra, onde conheceu o Superman.

GENERAL ZOD

Como kryptoniano, ele exibe os mesmos poderes e habilidades do Superman e, consequentemente, é visto como um de seus maiores inimigos. Ele também é conhecido por seu bordão –"Ajoelhe-se diante de Zod!".