Durante a turnê do BLACKPINK, um momento envolvendo Lisa chamou a atenção e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O grupo sul-coreano se apresentou no Wembley Arena, em Londres, e um vídeo da performance solo da artista com a música Rockstar viralizou rapidamente, gerando uma grande discussão entre fãs e internautas.

O motivo da polêmica foi o figurino usado por Lisa. A cantora surgiu com uma roupa considerada bastante ousada e, em determinado momento da apresentação, quando se inclinou para frente, a transmissão oficial chegou a aplicar uma espécie de censura visual para evitar mostrar demais. Isso foi suficiente para que muitos debates surgissem online.

De um lado, internautas criticaram a escolha do figurino e da coreografia, considerada provocativa demais para um show em que há a presença de muitos fãs jovens. Alguns chegaram a afirmar que o estilo da apresentação não seria apropriado para menores de idade e que a agência deveria ter maior cuidado com esse aspecto.

pic.twitter.com/IOf6RlLlVU — Notas e fofocas (@notasefofocas) August 19, 2025





Por outro lado, muitos fãs saíram em defesa da cantora. Para esse grupo, Lisa é adulta, consciente das suas escolhas, e não deveria ser limitada por conta da faixa etária de parte do público. Além disso, argumentaram que os pais que levam filhos a eventos como esse já sabem que apresentações solo tendem a ter um tom mais maduro em comparação com os números em grupo.

Essa não é a primeira vez que o figurino ou as performances do BLACKPINK geram debates nas redes. Por serem um dos maiores grupos de K-pop do mundo, com fãs em todas as idades e regiões, qualquer detalhe costuma ganhar proporções gigantescas. Ainda assim, a repercussão mostra a força de Lisa como artista solo dentro do grupo e o quanto sua presença no palco é capaz de movimentar conversas no mundo inteiro.

A apresentação no Wembley, portanto, não ficou marcada apenas pela energia e pelo talento das integrantes, mas também por mais uma polêmica que divide opiniões sobre os limites entre arte, imagem e expectativa do público.